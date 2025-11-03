november 3., hétfő

Győző névnap

13°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei futball

38 perce

Két csapatnak sem volt elég a 2–0-s előny a pontszerzéshez

Címkék#vármegyei futball#Üllés#UTC#Apátfalva

A Pusztamérges a vármegyei II. osztályban, az Üllés pedig a megyeháromban szenvedett vereséget 2–0-s előnyről. Előbbi a Makó II.-től 4–2-re, utóbbi pedig a Sándorfalva II.-től kapott ki 7–2-re otthon. Íme a vármegyei futball hétvégi eredményei.

Becsei Dávid

Ahogyan fentebb írtuk, nagy fordításokból sem volt hiány a vármegyei futball elmúlt hétvégéjén. Sorozatban öt vereség után szerzett ismét pontot a vármegyei II. osztályban a Csanytelek, míg az Algyő II. az UTC után a Mártélyt sem tudta legyőzni.

A vármegyei futball hétvégi eredményei.
Két gól után ünnepelhetett a Forráskút a Székkutas ellen a vármegyei futball legutóbbi hétvégéjén.
Fotó: Tóth Zsolt

Már csak több lejátszott mérkőzésének és jobb gólkülönbségének köszönhetően vezeti a tabellát a Földeák a vármegyei III. osztályban. Két vereség után most ikszelt otthon az Apátfalvával, így huszonkét pontnál jár, akárcsak a Székkutas. Megszerezte viszont az első pontját a sereghajtó Mórahalom II., amely Kisteleken játszott 1–1-es döntetlent.

Elszenvedte első idei vereségét a vármegyei IV. osztály Homokháti csoportjában a Kiskundorozsma II., míg a Dóc-Sándorfalva négy nyeretlenül lejátszott mérkőzés után győzött újra.

A vármegyei futball hétvégi eredményei:

Vármegyei II. osztály, 11. forduló: 

Röszke–Balástya 4–1 (2–0)
Gólszerzők: Malatinszki (8. – öngól), Mulati (42., 95.), Szekeres (53.), ill. Martinkovics (49.). 
Kiállítva: Guljas (84. – a Balástyából). 

Mártély–Algyó II. 2–2 (1–2)
Gólszerzők: Papp E. (27.), Papp Z. (93.), ill. Csányi (19.), Farkas G. (34.). 
Kiállítva: Heckó (62. – az Algyő II.-ből). 

UTC–St. Mihály 5–1 (3–0)
Gólszerzők: Istókovics (15.), Orosz (35., 72.), Kormos (43., 89.), ill. Tajti (54.). 

Mindszent–Ásotthalom 3–0 (1–0)
Gólszerzők: Rakozov (10.), Csatlós G. (57.), Babcsán (82.). 

Tiszasziget II.–Tömörkény 3–2 (2–1)
Gólszerzők: Skribek Á. (35., 41. – a másodikat 11-esből), Bálint D. (63.), ill. Bartus R. (19.), Gulyás (90.). 
Kiállítva: Gyöngyi Zs. (80.). 

Csanytelek–Domaszék 2–0 (1–0)
Gólszerzők: Józsa (21., 60.). 

Csengele–Öttömös 3–0 (0–0)
Gólszerzők: Kovács E. (70.), Márton M. (88.), Sabo (90.).

Vármegyei III. osztály, 11. forduló: 

Pusztamérges–Makó FC-Duocor-Givaudan 2–4 (2–1)
Gólszerzők: Kozla (5., 11.), ill. Veréb G. (45.), Ohát (54., 84.), Szilágyi (91.). 
Kiállítva: Damjanov (56.), Masa (68.) – mindkettő a Pusztamérgesből. 

Kiszombor–Hódmezővásárhelyi TUS 4–1 (1–0)
Gólszerzők: Dongó (13.), Kovács D. (64.), Finta (71.), Naszradi (80.), ill. Becsek (50.). 

Forráskút–Székkutas 2–0 (1–0)
Gólszerzők: Pataki (5. – 11-esből), Kozma (81.). 

A kék mezes Székkutas 22 ponttal a második a tabellán, míg a Forráskút 19-cel a negyedik.
Fotó: Tóth Zsolt

Kistelek–Mórahalom II. 1–1 (0–1)
Gólszerzők: Gyuris M. (78.), ill. Mangó (15.). 

Földeák–Apátfalva 1–1 (1–0)
Gólszerzők: Bálint M. (27.), ill. Veréb T. (69.). 

Üllés–Sándorfalva II. 2–7 (2–1)
Gólszerzők: Gyuris N. (18., 20. – az elsőt 11-esből), ill. Tóth L. (37., 47., 63. – az elsőt és a harmadikat 11-esből), Melega (67., 69., 87.), Tóth Á. (89.). 

Szabadnapos: a Zsombó.

Vármegyei IV. osztály, 9. forduló, Homokhát csoport: 

Dóc-Sándorfalva–Csanytelek II. 3–1 (2–0)
Gólszerzők: Tóth L. (14.), Bakos (22., 46.), ill. Potor (80.). 

Pázsit SE–Ruzsa 4–2 (1–2)
Gólszerzők: Módra (27.), Tóth Z. (64. – 11-esből), Török (75.), Olajkár (84.), ill. Jakus (30.), Sziráczki (33.). 

Balástya II.–Kiskundorozsma II. 2–0 (1–0)
Gólszerzők: Kovács S. (32.), Kovács Á. (69. – 11-esből). 

Zákányszék–Tömörkény 8–0 (6–0)
Gólszerzők: Tranger (2., 33.), Hassani (10.), Farkas Á. (16., 90.), Meleg (20.), Szántó (31.), Császár (87.). 
Kiállítva: Losonczi Dávid (66. – a Tömörkény II.-ből). 

Szabadnapos: az Ópusztaszer.

Tisza-Maros csoport: 

SZVSE-Gyálarét–Szegvár 2–5 (2–4)
Gólszerzők: Nagy B. (13.), Soós (27.), ill. Bagi II. E. (12., 29., 32.), Nagy R. (21.), Puhala (72.). 

Szatymaz-Sándorfalva–Kübekháza 6–1 (1–0)
Gólszerzők: Vidács (38., 61.), Földi (48., 69.), Rózsa R. (74. – 11-esből), Jónás (78.), ill. Szatmári (71.). 

Eperjes–HFC-Erzsébet 3–2 (2–2)
Gólszerzők: Mórocz (12.), Kuli (21.), Kőrösi (78.), ill. Papp T. (2.), Tódor (33.). 
Kiállítva: Taskó (49.), ill. Tóth R. (49.). 

Csanádpalota–Nagymágocs 0–1 (0–0)
Gólszerzők: Gelemboczki (54.).

  • A vármegyei I. osztály 12. fordulójának szombati beszámolója ide kattintva olvasható, míg vasárnap a Makó a Szentes ellen tartotta otthon a három pontot.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu