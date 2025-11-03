38 perce
Két csapatnak sem volt elég a 2–0-s előny a pontszerzéshez
A Pusztamérges a vármegyei II. osztályban, az Üllés pedig a megyeháromban szenvedett vereséget 2–0-s előnyről. Előbbi a Makó II.-től 4–2-re, utóbbi pedig a Sándorfalva II.-től kapott ki 7–2-re otthon. Íme a vármegyei futball hétvégi eredményei.
Ahogyan fentebb írtuk, nagy fordításokból sem volt hiány a vármegyei futball elmúlt hétvégéjén. Sorozatban öt vereség után szerzett ismét pontot a vármegyei II. osztályban a Csanytelek, míg az Algyő II. az UTC után a Mártélyt sem tudta legyőzni.
Már csak több lejátszott mérkőzésének és jobb gólkülönbségének köszönhetően vezeti a tabellát a Földeák a vármegyei III. osztályban. Két vereség után most ikszelt otthon az Apátfalvával, így huszonkét pontnál jár, akárcsak a Székkutas. Megszerezte viszont az első pontját a sereghajtó Mórahalom II., amely Kisteleken játszott 1–1-es döntetlent.
Elszenvedte első idei vereségét a vármegyei IV. osztály Homokháti csoportjában a Kiskundorozsma II., míg a Dóc-Sándorfalva négy nyeretlenül lejátszott mérkőzés után győzött újra.
A vármegyei futball hétvégi eredményei:
Vármegyei II. osztály, 11. forduló:
Röszke–Balástya 4–1 (2–0)
Gólszerzők: Malatinszki (8. – öngól), Mulati (42., 95.), Szekeres (53.), ill. Martinkovics (49.).
Kiállítva: Guljas (84. – a Balástyából).
Mártély–Algyó II. 2–2 (1–2)
Gólszerzők: Papp E. (27.), Papp Z. (93.), ill. Csányi (19.), Farkas G. (34.).
Kiállítva: Heckó (62. – az Algyő II.-ből).
UTC–St. Mihály 5–1 (3–0)
Gólszerzők: Istókovics (15.), Orosz (35., 72.), Kormos (43., 89.), ill. Tajti (54.).
Mindszent–Ásotthalom 3–0 (1–0)
Gólszerzők: Rakozov (10.), Csatlós G. (57.), Babcsán (82.).
Tiszasziget II.–Tömörkény 3–2 (2–1)
Gólszerzők: Skribek Á. (35., 41. – a másodikat 11-esből), Bálint D. (63.), ill. Bartus R. (19.), Gulyás (90.).
Kiállítva: Gyöngyi Zs. (80.).
Csanytelek–Domaszék 2–0 (1–0)
Gólszerzők: Józsa (21., 60.).
Csengele–Öttömös 3–0 (0–0)
Gólszerzők: Kovács E. (70.), Márton M. (88.), Sabo (90.).
Vármegyei III. osztály, 11. forduló:
Pusztamérges–Makó FC-Duocor-Givaudan 2–4 (2–1)
Gólszerzők: Kozla (5., 11.), ill. Veréb G. (45.), Ohát (54., 84.), Szilágyi (91.).
Kiállítva: Damjanov (56.), Masa (68.) – mindkettő a Pusztamérgesből.
Kiszombor–Hódmezővásárhelyi TUS 4–1 (1–0)
Gólszerzők: Dongó (13.), Kovács D. (64.), Finta (71.), Naszradi (80.), ill. Becsek (50.).
Forráskút–Székkutas 2–0 (1–0)
Gólszerzők: Pataki (5. – 11-esből), Kozma (81.).
Kistelek–Mórahalom II. 1–1 (0–1)
Gólszerzők: Gyuris M. (78.), ill. Mangó (15.).
Földeák–Apátfalva 1–1 (1–0)
Gólszerzők: Bálint M. (27.), ill. Veréb T. (69.).
Üllés–Sándorfalva II. 2–7 (2–1)
Gólszerzők: Gyuris N. (18., 20. – az elsőt 11-esből), ill. Tóth L. (37., 47., 63. – az elsőt és a harmadikat 11-esből), Melega (67., 69., 87.), Tóth Á. (89.).
Szabadnapos: a Zsombó.
Vármegyei IV. osztály, 9. forduló, Homokhát csoport:
Dóc-Sándorfalva–Csanytelek II. 3–1 (2–0)
Gólszerzők: Tóth L. (14.), Bakos (22., 46.), ill. Potor (80.).
Pázsit SE–Ruzsa 4–2 (1–2)
Gólszerzők: Módra (27.), Tóth Z. (64. – 11-esből), Török (75.), Olajkár (84.), ill. Jakus (30.), Sziráczki (33.).
Balástya II.–Kiskundorozsma II. 2–0 (1–0)
Gólszerzők: Kovács S. (32.), Kovács Á. (69. – 11-esből).
Zákányszék–Tömörkény 8–0 (6–0)
Gólszerzők: Tranger (2., 33.), Hassani (10.), Farkas Á. (16., 90.), Meleg (20.), Szántó (31.), Császár (87.).
Kiállítva: Losonczi Dávid (66. – a Tömörkény II.-ből).
Szabadnapos: az Ópusztaszer.
Tisza-Maros csoport:
SZVSE-Gyálarét–Szegvár 2–5 (2–4)
Gólszerzők: Nagy B. (13.), Soós (27.), ill. Bagi II. E. (12., 29., 32.), Nagy R. (21.), Puhala (72.).
Szatymaz-Sándorfalva–Kübekháza 6–1 (1–0)
Gólszerzők: Vidács (38., 61.), Földi (48., 69.), Rózsa R. (74. – 11-esből), Jónás (78.), ill. Szatmári (71.).
Eperjes–HFC-Erzsébet 3–2 (2–2)
Gólszerzők: Mórocz (12.), Kuli (21.), Kőrösi (78.), ill. Papp T. (2.), Tódor (33.).
Kiállítva: Taskó (49.), ill. Tóth R. (49.).
Csanádpalota–Nagymágocs 0–1 (0–0)
Gólszerzők: Gelemboczki (54.).
