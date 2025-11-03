Két csapatnak sem volt elég a 2–0-s előny a pontszerzéshez

Ahogyan fentebb írtuk, nagy fordításokból sem volt hiány a vármegyei futball elmúlt hétvégéjén. Sorozatban öt vereség után szerzett ismét pontot a vármegyei II. osztályban a Csanytelek, míg az Algyő II. az UTC után a Mártélyt sem tudta legyőzni.

Két gól után ünnepelhetett a Forráskút a Székkutas ellen a vármegyei futball legutóbbi hétvégéjén.

Fotó: Tóth Zsolt

Már csak több lejátszott mérkőzésének és jobb gólkülönbségének köszönhetően vezeti a tabellát a Földeák a vármegyei III. osztályban. Két vereség után most ikszelt otthon az Apátfalvával, így huszonkét pontnál jár, akárcsak a Székkutas. Megszerezte viszont az első pontját a sereghajtó Mórahalom II., amely Kisteleken játszott 1–1-es döntetlent.

Elszenvedte első idei vereségét a vármegyei IV. osztály Homokháti csoportjában a Kiskundorozsma II., míg a Dóc-Sándorfalva négy nyeretlenül lejátszott mérkőzés után győzött újra.

A vármegyei futball hétvégi eredményei:

Vármegyei II. osztály, 11. forduló:

Röszke–Balástya 4–1 (2–0)

Gólszerzők: Malatinszki (8. – öngól), Mulati (42., 95.), Szekeres (53.), ill. Martinkovics (49.).

Kiállítva: Guljas (84. – a Balástyából).

Mártély–Algyó II. 2–2 (1–2)

Gólszerzők: Papp E. (27.), Papp Z. (93.), ill. Csányi (19.), Farkas G. (34.).

Kiállítva: Heckó (62. – az Algyő II.-ből).

UTC–St. Mihály 5–1 (3–0)

Gólszerzők: Istókovics (15.), Orosz (35., 72.), Kormos (43., 89.), ill. Tajti (54.).

Mindszent–Ásotthalom 3–0 (1–0)

Gólszerzők: Rakozov (10.), Csatlós G. (57.), Babcsán (82.).

Tiszasziget II.–Tömörkény 3–2 (2–1)

Gólszerzők: Skribek Á. (35., 41. – a másodikat 11-esből), Bálint D. (63.), ill. Bartus R. (19.), Gulyás (90.).

Kiállítva: Gyöngyi Zs. (80.).

Csanytelek–Domaszék 2–0 (1–0)

Gólszerzők: Józsa (21., 60.).

Csengele–Öttömös 3–0 (0–0)

Gólszerzők: Kovács E. (70.), Márton M. (88.), Sabo (90.).

Pusztamérges–Makó FC-Duocor-Givaudan 2–4 (2–1)

Gólszerzők: Kozla (5., 11.), ill. Veréb G. (45.), Ohát (54., 84.), Szilágyi (91.).

Kiállítva: Damjanov (56.), Masa (68.) – mindkettő a Pusztamérgesből.

Kiszombor–Hódmezővásárhelyi TUS 4–1 (1–0)

Gólszerzők: Dongó (13.), Kovács D. (64.), Finta (71.), Naszradi (80.), ill. Becsek (50.).