Sokba került a kezdés a vásárhelyieknek Pécsett

A forduló előtt a sereghajtó PTE-PEAC vendégeként lépett pályára a férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoportjának ötödik játéknapján a kupában továbbjutott Vásárhelyi Kosársuli. Alig telt el pár perc a meccsből, amikor máris több mint tízpontos hátrányban találta magát a Kosársuli. A 13–2-es kezdést követően sem alakult jobban a meccs, az első negyed végére ugyanis több mint húsz ponttal állt rosszabbul ellenfelénél a vásárhelyi csapat. Innen ugyan kapaszkodott a Kosársuli, és az utolsó három percre egylabdás különbségre tudott feljönni, de 86–84-nél nem sikerült egyenlíteni, a végén pontosabban játszó pécsiek végül megnyerték a meccset, ezzel első sikerüket aratták ebben a szezonban.

A Vásárhelyi Kosársuli visszajött a meccsbe, de fordítania már nem sikerült. Fotó: Molnár Dávid, mkosz.hu

Sasa Vejinovic: – Nem volt már energiánk befejezni a mérkőzést, és visszamászni az első, katasztrofális negyed után. Csak gratulálni tudok a csapatomnak, hogy így vissza tudott kapaszkodni. Ez most nem jött össze, gratulálunk a Pécsnek!

PTE-PEAC–Vásárhelyi Kosársuli 97–88 (36–14, 20–32, 20–19, 21–23)

Férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoport, 5. forduló. Pécs, PTE TKK Sportcsarnok, vezette: Horváth A., Esztergályos, Benedek.

PTE-PEAC: Teszárik 13/3, VÁITS 17/12, SCHUJ 25/12, Kovács B. 3, Bánfi 2. Csere: Nagy K. 18/9, Kis M. 4, Dorotic 9/3, Zalay 6, Jolsvai, Györ. Edző: Kmézics Zorán.

Vásárhelyi Kosársuli: Bálint 12/3, KELEMEN 21/9, Utasi 14, Balogh L. 12/3, Bősz 7/3. Csere: Kruzslicz 10/3, Tóth M. 1, Rostás 11/3. Edző: Sasa Vejinovic.