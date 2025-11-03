november 3., hétfő

Röplabda

3 órája

Erősen kezdett a tavalyi bronzérmes otthonában a szegedi csapat

Címkék#SZRSE#Kazincbarcika#röplabda extraliga

Nem sokon múlt a szettgyőzelem. A tavalyi évad bronzérmese, a Kazincbarcika vendégeként folytatta szezonját a Vidux-Szegedi RSE.

Vajgely Pál

Az előző szezon harmadik helyezettje, a Kazincbarcika vendégeként lépett pályára a TippmixPro férfi röplabda Extraliga harmadik fordulójában a Vidux-Szegedi RSE. A Tisza-partiak az első szettben nem álltak messze a győzelemtől, de 17–19-et követően fordítottak a hazaiak. Ezt a lendületet megtartotta a Kazincbarcika, amely a második szettet is behúzta, a harmadik játszmára pedig kissé szétesett és elfáradt az SZRSE, így végül három játszmában nyert a borsodi csapat.

Az első szettre alapozhat a későbbiekben a Vidux-Szegedi RSE.
Az első szettre alapozhat a későbbiekben a Vidux-Szegedi RSE. Fotó: Nagy Léna, SZRSE

Az SZRSE legközelebb november 16-án az újonc Szolnokot fogadja az Extraliga következő fordulójában.

Strezeneczki Gyula: –Az első szettben jól játszottunk, kevésen múlt a játszma megnyerése. A második szettben nagy hátrányból még vissza tudtunk jönni, szorosabbá tettük a szettet. A harmadik szettre sajnos szétestünk fejben. Tanulni kell a hibákból és keményen dolgozni tovább!

Vegyész RC Kazincbarcika – Vidux-Szegedi RSE 3:0 (25-23, 25-18, 25-9)

TippmixPro férfi röplabda Extraliga, alapszakasz, 3. forduló. Kazincbarcika,  Don Bosco Sportközpont, 200 néző. Vezette: Radasovszki, Villás.
Vegyész: Török, Lescay, Garan, Árva, Péter M., Cziczlavicz. Csere: Kiss M. (liberó), Gniecki, Bibók, Péter B. Vezetőedző: Toronyai Miklós.
Szeged: Bodnár, Kasnyik, Kiss G., Fitor, Hechavarria, Lehoczki. Csere: Gyémánt (liberó), Honti, Engel, Benák. Vezetőedző: Strezeneczki Gyula.

