Kosárlabda

2 órája

A szurkolót megütő játékosa nélkül érkezik majd a ZTE Szegedre

Címkék#SZTE-Szedeák#Szeged#Zalaegerszeg

Sajnálatos jelenetekkel ért véget a péntek esti meccs. A Zalaegerszeg újabb hazai vereséget szenvedett hazai pályán a férfi kosárlabda NB I./A csoportban, a zalaiak a meccs után azonnali hatállyal szerződést bontottak a botrányba keveredett játékosukkal.

Vajgely Pál

Botrányosan végződött a péntek esti Zalaegerszeg–Kaposvár meccs a férfi kosárlabda NB I./A csoportban. A találkozót a somogyiak hét ponttal, 90–83-ra nyerték meg, a ZTE ezzel szezonbeli negyedik hazai meccsét is elveszítette. A harmadik és negyedik negyeden a zalai szurkolók folyamatosan kritizálták a csapatot, majd a meccs végén a játékosok kimentek a szurkolókhoz, ahol a ZTE játékosa, Jericole Hellems megütötte az egyik szurkolót, az esetet az M4 Sport is rögzítette.

Jericole Hellems már nem lép pályára a Zalaegerszeg színeiben a szerdai, szegedi meccsen.
Jericole Hellems már nem lép pályára a Zalaegerszeg színeiben a szerdai, szegedi meccsen. Fotó: Hunbasket.hu

A történteket követően a ZTE KK közleményében tudatta, az amerikai kosaras olyan sportszerűtlen cselekedet követett el, amely mellett nem mehetnek el szó nélkül, így azonnali hatállyal szerződést bontottak Jericole Hellems-szel. Mindez azt jelenti, hogy a következő fordulóban már amerikai játékosa nélkül lép pályára a ZTE az újszegedi sportcsarnokban, szerdán 18 órától ugyanis az SZTE-Szedeák fogadja a zalaiakat az NB I./A csoport hetedik fordulójában.

A Zalaegerszeg kosarasának esete

A Zalaegerszegnél nem ez volt az első változtatás a szezonban, hiszen a héten szerződést bontottak a nyáron kinevezett vezetőedzővel, Sebastjan Krasovec-cel, így a ZTE-t átmenetileg Bencze Tamás és Baki Gergely irányítja. Az SZTE-Szedeák pénteken szintén pályára lépett, és ugyan ezúttal is megvolt a tartása, és a legvégéig meccsben volt, de vereséget szenvedett a Körmend otthonában.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

