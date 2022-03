– Felkészült-e már hazánk arra, hogy az orosz–ukrán háború előbb-utóbb a magyar gazdákat is érinti majd?

– Máris érinti. A gabonaárak emelkedése kicsit ugyan korábban indult, de már csúcsra jár, az energiaárakkal ugyanez a helyzet. Ez a növényvédő szerek és a műtrágyaellátás esetében is komoly nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. A műtrágya ugyanis jelentős mértékben földgázból készül, tehát drágulni fog. Emellett érinti a háború, illetve a háború miatt elrendelt, Oroszországgal szembeni embargó a baromfi- és a vetőmagpiacot, bizonyos mértékben pedig a takarmánypiacot is. Oroszországban takarmánygyártó cégek működnek magyar szakmai irányítással, minimális részben magyar tulajdonnal is. Ezek most na­gyon nehéz helyzetbe kerülhetnek. Azt pedig már mindenki tudja, hogy Ukrajnában nagyon nagy területen termesztenek gabonaféléket. Amennyiben az oroszok lezárják a Fekete-tengert, akkor a szállítmányok bent ragadnak Ukrajnában, ez gabonapiaci válságot okozhat. Ha most tavasszal nem tudnak vetni az ukránok, akkor ennek a hatása még tovább erősödik. Ez a magyar kormány számára azt jelenti, hogy meg kell védeni a piacainkat, meg kell védeni a gazdáinkat, amennyire csak lehet.

– Hogyan segít az állam a gazdáknak?

– A jelenlegi magyar kormány mindig igyekezett se­­gíteni a gazdáknak. A koro­na­­­­vírus-járvány például a me­­zőgazdaságban a munkaerőt érintette, nem kis részben a támogatásoknak köszönhetően nem volt kiesés az agráriumban, megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszer volt a hazai piacon. Azaz végre eljutottunk oda, hogy stratégiai ágazattá vált a mezőgazdaság, a társadalmi elismertsége is nagyon sokat emelkedett a vidéknek, a mezőgazdaságnak, a gazdáknak is. Azt azonban tudjuk, hogy támogatás nélkül nehéz a fejlesztésre is elegendő pluszjövedelmet termelni. A korábbi támogatási formák mindenképpen megmaradnak. December 31-ig kellett elkészítenünk a nemzeti agrárstratégiát, amely már eljutott Brüsszelbe. Ott várhatóan a nyár folyamán elfogadják azt. Ezután tudunk majd pontosat mondani arról, hogy az eddigi támogatási formákon felül mely ágazat mennyi pénzhez jut. De segítettük a gazdákat a madárinfluenza esetén is, a sertéspestis miatt már megkapták a gazdák az összesen négymilliárd forintnyi plusztámogatást. A napokban jelenik meg a január végi viharkárok enyhítéséről szóló döntés, itt a megrongálódott, tönkrement kertészeti berendezések esetén nagyjából nyolcvanszázalékos kárenyhítésre számíthatnak a gazdák. Olyan pályázati lehetőségeket is nyitunk majd, amelyek a fagykárok megelőzését szolgálják: erre ma már vannak technológiai megoldások, amelyekkel, ha nem is százszázalékosan, de lehet védekezni. Ezek a tá­mogatások, pályázatok mind arról szólnak, hogy a gazdatársadalomnak olyan biztonságos hátteret adjunk, hogy ebben a rendkívül kiszámíthatatlan környezetben is tudjon gazdálkodni.

A politikus elmondta, hogy kiemelt kormányzati beruházás lesz az új szentesi sportcsarnok építése.



– Várható-e állami beavatkozás a műtrágyapiacon? Már több gyártó is bejelentette, hogy hamarosan leáll, vagy már le is állt a termelés.

– Most úgy tűnik, hogy a hazai raktárakban lévő mennyiség májusig, június elejéig elég. Ha normalizálódik az energiapiac, akkor újraindul a gyártás is, és nem lesz szükség állami beavatkozásra.

– Hogy áll most a szentesi sportcsarnok újjáépítésének ügye?

– Tragikus eseménye volt a városnak, hogy a két ünnep kö­­zött leégett a sportcsarnok. Szentesen ebben az épületben lehetett igazi közösségformáló rendezvényeket tartani, nemcsak a sport-, hanem a civil élet­­ben is. A kormány jóvoltá­ból már két hete működik a felfújható sátor a Klauzál Gábor Általános Iskola udvarán, így van helyük azoknak az iskoláknak, amelyek a sport­­csarnokban tartották a testnevelésórákat. Már elkészült egyébként a szakértői vélemény, amely kimondja: a leégett épület alkalmatlan a felújításra, tehát teljesen új csarnokra van szükség. A múlt héten a Belügyminisztériumban tárgyaltam erről. Szerencsére a városvezetéssel egyetértünk abban, hogy az új sportcsarnok számára a legjobb helyszín a jelenlegi sporttelep, amely közel van az uszodához, van ott egy kisebb sportszálló és sportpályák is. Nem a város közepén van, de nem is túl messze onnan, viszont elegendő a terület például parkolóhelyek kialakításához is. A tervezést és az építkezést az állam állja, a városnak csak a területet és annak környékét kell biztosítania. A kabinet hamarosan dönthet a források elkülönítéséről, és arról is, hogy kiemelt kormányzati beruházás legyen az építkezés. Ez azt jelenti, hogy az átlagosnál gyorsabban épülhet fel a csarnok.

– A szentesiek a leggyakrabban a kórház állapotára panaszkodnak. Várható-e felújítás itt?

– Igen, a belgyógyászati osz­­tály felújítására most kaptak másfél milliárd forintot. Valóban régi probléma az in­tézmény leromlott állapota, a legrosszabb pedig pont a legforgalmasabb belgyógyászati osztály. A megkapott támogatásból hamarosan indulhat a munka, lassan elkezdik kiüríteni a belgyógyászati osztályt. Ezt az egy­­séget egyébként a koronavírus-járvány miatt részlegenként már átköltöztették a kórház más helyszíneire, így beteg most egyáltalán nincsen ott. Lényegében csak a bútorokat kell kipakolni, tehát a felújítás maga nem okoz további zavarokat a betegellátásban.

– Mi a választás legfontosabb tétje 2022-ben?

– Szoktuk mondani, hogy minden egyes választás nagyon fontos, de ez most a korábbiakhoz képest egy egészen más helyzet, főleg az orosz–ukrán háború miatt, amely nagyon sok mindent átrendez, illetve átrendezett máris. Mindennél fontosabb, hogy mi ebből a háborúból kimaradjunk, mi szeretnénk szabadon, békében és biztonságban élni. Nyugodt, megfontolt döntésekre van szükség, hibázni nem le­­­­het! 2010 óta elértünk egy, az akkorinál lényegesen jobb helyzetbe. 2010 előtt nagyon súlyos gazdasági válságban volt az ország, azt követően elkezdődött egy komoly építkezés, amelynek segítségével eljutott odáig a nemzetgazdaság, hogy mindenki jobban él, mint 2010 előtt. A családok támogatásával, a Magyar Falu programmal, a Vidékfejlesztési és a Települési Operatív programmal rengeteg fejlesztési lehetőség van. Az adócsökken­téssel visszaadtuk a munka becsületét, adómentességgel és otthonteremtési támogatásokkal a fiatalok életkezdését segítjük, de említhetem még a béremeléseket is, akár a szociális szférában vagy az egészségügyben. Most ez van veszélyben. Látjuk, halljuk azokat a nyilatkozatokat, hogy a baloldal kormányra kerülése esetén mi mindent kívánna megszüntetni, átalakítani, visszavonni. Tudjuk, mi lesz, ha visszajön a baloldal: láttuk, hogy mi volt 2010 előtt. Meg kell védenünk az embereket, nem engedhetjük, hogy az országon belül is veszélyhelyzet alakuljon ki. Európában az egyik legdrágább gáz- és áramdíjat fizettük 2010-ig, most az egyik leg­olcsóbbat. Nem jöhet vissza újra az a korszak. Közösen meg tudjuk őrizni családjaink biztonságát. Most még inkább fontos, hogy megmaradjon a családokat megerősítő és a magyar vidéket megbecsülő, kiemelten támogató kormányzás.