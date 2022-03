– Az elmúlt 12 évben példátlan gazdasági fejlődés történt Magyarországon és Szegeden, illetve a környéken is jellemzően az állami beruházásoknak köszönhetően – mondta lakossági fórumán Mihálffy Béla.

A Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje Varga Mihály pénzügyminiszterrel közösen tartott fórumon a kiskundorozsmai Vadliba vendéglőben arról is beszélt, hogy szerinte aki akar dolgozni, el tud helyezkedni, mert a kormány egymillió új munkahelyet is teremtett. A képviselőjelölt hozzátette, hogy Szeged is egyre vonzóbb célpont a kormányzati beruházások miatt, szemben a korábbi baloldali kormányzások alatt történt jelentős elvándorlással és a gazdaság visszaesésével.

Csordultig megtelt az étterem, sokan voltak kíváncsiak a pénzügyminiszterre. Fotó: Karnok Csaba

Arról pedig már Varga Mihály beszélt, hogy az április 3-i választásoknak két szempontból is különös jelentősége van.

– A választás egyik nagy kérdése, hogy gazdaságpolitikában, illetve országépítésben tudjuk-e folytatni, amit az elmúlt 12 évben megkezdtünk, és jelentős eredményeket hozott – fogalmazott a pénzügyminiszter.

Varga Mihály szerint a gazdaságélénkítést mindenképpen folytatni kell, mert a cél, hogy Magyarország a megkezdett gazdasági pályán maradjon, ami 2013 óta – a járvány kitöréség – rendületlenül emelkedett.

A pénzügyminiszter arra emlékeztetett, hogy a magyar gazdaság a járvány alatt is gyarapodott, ami azt jelenti, hogy a kormány nemcsak akkor tudja fejlődésben tartani az országot, amikor konjunktúra van, hanem akkor is, amikor egy járvány okozta gazdasági visszaesés és gazdasági sokk járta át az összes ország piacát.

– Nem szabad elfelejteni, hogy háború dúl szomszédunkban. Mi mélységesen együtt érzünk az áldozatok hozzátartozóival, és az az érdekünk, hogy ez a háború minél hamarabb véget érjen, és a tárgyalóasztalnál rendeződjön a konfliktus – mondta Varga Mihály.

Hozzátette, nem kérdés, hogy Magyarország támogatja azokat az európai uniós törekvéseket, amiket az „agresszor” megfékezésére hoztak.

– Van azonban ennek is egy nagyon fontos gazdaságpolitikai hatása. Magyarország erősen kitett az elsősorban orosz energetikai szállításoknak, ami a gazdaságot és a háztartásokat is működteti. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy most milyen szankciókban veszünk részt, másrészt pedig, hogy a magyar politikusok részéről milyen kijelentések hangzanak el – hangsúlyozta.

Varga Mihály szerint felelőtlenek azok a baloldali állítások, amelyekben azt követelik, hogy azonnal el kell zárni a gázcsapokat, és szakítsuk meg az energetikai együttműködést Oroszországgal. Szerinte erre még a jóval erősebb nyugat-európai országok sem képesek.

– A Németországban felhasznált gáz negyven százalékát például Oroszország szállítja. Tehát az áprilisi választások tétje az is, hogy Magyarország továbbra is meg tudja védeni magát a gazdasági kitettségtől, és hogy csökkentse a kockázatokat – fogalmazott a miniszter.