Az elmúlt egy hónapban nagyon sok emberrel beszéltem. Mindenki fél, hogy a koronavírus-járvány után most a háborús fenyegetés árnyékában kell élnünk – mondta kiszombori utcafórumán a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje, Lázár János. Leszögezte, most nem az a legfontosabb kérdés, hogy ki nyeri a választást, hanem hogy Magyarországon béke és biztonság lesz-e. Azt javasolta, most mindenki tegye félre a pártszimpátiáját, a hagyományos kampányszempontokat, és olyan jelöltekre szavazzon, akik garantálják az ország nyugalmát.

Ki kell maradnunk a háborúból, ez nem a mi háborúnk. Együtt érzünk az ukránokkal, de nekünk a magyar érdek a legfontosabb – mondta. Lázár szerint éppen ezért olyan embert kell megbízni a vezetéssel, aki komoly, tapasztalt, megbízható és képes kimenteni az országot a háború poklából.

Komolytalan emberre, aki mindenkit sérteget és összevissza beszél – célzott az ellenzék jelöltjére – ilyen válságos időkben nem szabad ezt bízni – szögezte le.

Lázár azt is elmondta, ha a háború véget is ér, várható, hogy energiaválság lesz és tovább emelkednek az élelmiszerárak, hiszen például az Európában felhasznált kukorica, illetve búza 30 százaléka Ukrajnából származik.

Ezért vezettük be az üzemanyagár-stopot, a lakossági rezsiköltségek féken tartását, ezért vezettünk be bizonyos élelmiszerek esetében hatósági árat és ezért szabtunk a bankoknak kamatmaximumot. Az április 3-ai választás tétje az is, hogy ezek a költségek hogyan alakulnak – hívta fel a figyelmet. Emlékeztetett, Márki-Zay Péter ellenzi a rezsicsökkentést és az üzemanyagár-stopot, de feltette azt a költői kérdést is, hogy van-e olyan ellenzéki, aki azt mondta, inkább fizetne többet a benzinért, vagy mondjuk visszaküldte a 13. havi nyugdíjat.

Már csak azért sem mindegy, kire szavaznak az emberek, mert azt már láthattuk, hogy Gyurcsányék válság idején gatyára vetkőztették az országot, ahelyett, hogy segítettek volna a bajba került embereknek – hangsúlyozta Lázár János.