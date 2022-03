10 éves probléma Deszken, hogy a Szőregi soron lévő buszfordulóhoz vezető út mindössze 4 méter széles, így azon nem fér el busz és nem fér el egy mezőgazdasági gépjármű, pedig az ott közlekedő helyközi járat az úgynevezett "köldökzsinór" az új osztás és a régebbi településrész között.

Ha egy busz és egy nagy mezőgazdasági gép szembetalálkozik, akkor az egyiknek szinte teljesen le kellett mennie az útról, de a busz nem teszi, a kombájnok és a nagy traktorok pedig visszatérve a földes padkáról sarat hordanak fel az aszfaltra, amiért az ott lakók jelentették fel őket. Ez a probléma azonban hamarosan megszűnhet.

8 éve hiába pályázunk az út kiszélesítésére, egészen eddig nem sikerült. A gazdák azt mondták, hogy ha nem oldódik meg a helyzet, akkor lassú járművekkel mennek majd ki a földekre az úton éppen akkor, amikor a gyermekek iskolába mennének a busszal. Éppen ezért Bartók Csabától, a megye 1-es számú választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltjétől segítséget kértem, ma pedig arról tájékoztattak Gémes Lászlóval, a megyei közgyűlés elnökével, hogy a TOP Plusz-ban pályázatot nyújtott be a megye, mely vélhetően támogatást is kap, így 86 millió forintból kiszélesíthetjük az utat – mondta el a sajtótájékoztatón Király László polgármester.

Az eseményen Bartók Csaba közölte, amikor a településvezető eléjük tárta a helyzetet, arra kérte Gémes Lászlót, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz megyei keretébe szorítsák be a pályázatot, mert a lakosságnak szüksége van a szélesebb útra és a buszra is. Bartók szerint ez iskolapéldája annak, hogy miként tud együtt dolgozni a polgármester, az országgyűlési képviselő és a megye elnöke egy évek óta megoldatlan probléma kezelésében.

Gémes László elárulta, a megye három választókörzetéből kilóg az 1-es kerület, hiszen nehéz volt az országgyűlési képviselővel egyeztetni a települések igényeiről, Bartók Csaba viszont az elmúlt 2 évben minden polgármesterrel tárgyalt, így tudtak most pályázatokat benyújtani az 1-es körzet falvainak fejlesztésére. Jelezte, több megyei pályázat is pozitív elbírálást kapott a napokban, és már folyósítják is a támogatási előlegeket az önkormányzatoknak.