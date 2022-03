Forgalomba is helyezték a Sziksósfürdőt Bordánnyal összekötő kerékpárút hiányzó 3,7 kilométeres szakaszát. Az utat vasárnap egy túrával egybekötve adta át hivatalosan Mihálffy Béla önkormányzati képviselő, a megye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltje, Tanács Gábor, Bordány polgármestere és Nagy Attila, Üllés polgármestere.

Mihálffy Béla az eseményen arról beszélt, hogy a dorozsmaiaknak több évtizedes álma vált valóra, a szakasz pedig nemcsak Bordánnyal, hanem Ülléssel is összeköti Szegedet.

Megjegyezte, több mint 400 millió forintból épült meg a hiányzó szakasz, melynek létrehozását az elmúlt évtized során rendszeresen kérte a közgyűlésben, hiszen nem telt el úgy év, hogy ne történt volna halálos kimenetelű kerékpáros baleset Szeged és Bordány között azért, mert a hiányzó szakasz miatt az autók között kellett tekernie az embereknek.

– A kerékpárút elkészülte közös sikere az önkormányzatnak, a hivataloknak, a tervezőnek, a kivitelezőnek és a lakosságnak – közölte.

A vasárnapi átadóra Nagy Attila és Tanács Gábor is kerékpárral érkezett. Nagy Attila közölte, jelenleg több olyan pályázat is elbírálásra vár a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban, amelyek által kerékpárutak épülhetnek a Homokhátságon és a megyében egyaránt. Hozzátette, az eredményeket ezen a héten hirdetik ki, és ha sikerrel járnak, akkor 20 kilométeres szakaszok épülhetnek meg.

Tanács Gábor emlékeztetett, a Bordány és Sziksós közötti kerékpárút bordányi részét 10 évvel ezelőtt építették meg, akkor szerették volna, ha Szegeddel közösen tudnak pályázni erre, azonban a megyeszékhely tervei nem voltak már alkalmasak a pályázáshoz. Úgy véli, látszik a 10 évnyi különbség a két szakasz között, most szemügyre vette a bordányi rész hibáit, melyeket igyekeznek helyrehozni mielőbb. Jelezte, azt szeretnék, hogy a bordányiak kerékpárral is el tudjanak jutni a városokba, ezért Zákányszékkel közösen pályázatot adtak be a települések közötti kerékpárút elkészítésére, és amennyiben sikerrel járnak, a településükön élők már nemcsak Szegedre, hanem Mórahalomra is el tudnak tekerni.