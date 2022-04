A megyeszékhelyen minden szavazókör időben be tudott zárni, szerencsére mindenki le tudta adni a szavazatát – erről Chovanecz Kata önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) beszélt lapunknak.

A képviselő még reggel 7 óra előtt dobta be a borítékot az urnába a Tabán-iskolában, és eközben azt tapasztalta, hogy már a kora reggeli órákban sokan mentek szavazni, parkolóhely nem is volt az intézmény környékén.

Napközben a várost járva azt láttam, hogy sok szavazókörben az utcán várakoztak a választópolgárok, tehát sokakat érdekelt a mai választás Szegeden is – tette hozzá. Ezt tapasztalta a körzetében lévő Tömörkény-iskolánál is, ahol napközben többször kígyózó sorok voltak, főleg akkor, amikor kisütött a nap. Most már az eredményvárásé a főszerep, Chovanecz Kata kollégáival várja a végeredményt.

A megyeszékhelyet egyébként két választókör, az 1-es és a 2-es is érinti. Az előbbiben 77 ezer 846-an voltak jogosultak a szavazásra, ebből 18 óra 30 percig 51 ezer 484-en adták le voksukat. A 2-es választókerületben 87 ezer 382-en élhettek a lehetőséggel, ebből összesen 60 ezer 026-an szavaztak este fél 7-ig.