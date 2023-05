Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2023-ban is díjban részesíti az év szaktanácsadóját. A díj célja továbbra is azon szaktanácsadó elismerése, aki kiemelkedő módon, a mezőgazdasági termelők érdekeit legjobban szolgálva, nekik friss tudást átadva végzi munkáját. A díjra a Szaktanácsadói Névjegyzékben aktív státuszban nyilvántartott szaktanácsadók jelölhetők június 8-Áig. A névjegyzék szerint vármegyénkben jelenleg 85 aktív szaktanácsadó van, rájuk is voksolhatunk a következő hónap elejéig.