10 hektáron égett a mindszenti szeméttelep, de a katasztrófaturisták még a sínekre is rámerészkedtek

Messziről látni lehetett a füstöt. Fotó: Kovács Erika

Öt város tűzoltói küzdöttek a lángokkal. Fotó: Kovács Erika

– Unokatestvérem azzal jött vasárnap este hozzánk, hogy valami nagyon világít odakint. Kiszaladtak a férjemmel megnézni, mi az. Akkor már látszott, hogy ég az egész szeméttelep – mondta Pozsár Julietta, aki egy Új utcai házban lakik. Azonnal hívták a tűzoltókat, de addigra több bejelentés is érkezett. – Mindenki nagyon félt, mert úgy tudjuk, a gázvezeték is itt, a Miási út melletti ároknál jön be a településre. Ha erre terjed a tűz, akkor nagyon nagy baj is lehetett volna! – tette hozzá az asszonyTöbb mint 10 hektárnyi terület borult lángba a régi szeméttelepen. Égett a száraz fű, a nádas meg a szemét. A tüzet a hódmezővásárhelyi, szentesi, csongrádi, orosházi és kunszentmártoni hivatásos tűzoltók oltották el. A munkában részt vettek a mindszenti önkéntesek is.A szeméttelep még hétfő délelőtt is füstölgött. A tűzoltók akkor is locsolták. A szél égett műanyag- és gumiszagot fújt a Dózsa-telep felé. Az ott élők tudni szeretnék, mennyi egészségre ártalmas anyag kerülhetett vasárnap éjjel a levegőbe. A Dózsa-telepiek hétfőn azt is találgatták, hogy mi miatt gyulladhatott ki este a szeméttelep. A tűz oka egyelőre nem ismert, vizsgálják a szakemberek.Még vasárnap este megindult a katasztrófaturizmus is Mindszenten. – Annyian voltak, hogy a tűzoltóautó is alig fért el. Voltak, akik egyenesen a vasúti sínre álltak, hogy jobban lássanak. Aztán jött a két utolsó vonat, a masiniszták már messziről dudáltak, hogy menjenek le a sínről – mondta Mihály István.A bezárt szeméttelep sok gondot okoz a mindszentieknek. Már korábban is írtunk erről . Az önkormányzat rendszeresen összeszedeti, elviteti a szemetet, de másnap kezdődik elölről.– Már 10 éve küszködünk, hogy a szeméttelep végre az önkormányzat kezébe kerüljön – mondta Zsótér Károly, Mindszent polgármestere. Zsótér Károly több kérelmet is írt a vagyonkezelőnek, kérte, hogy adják át Mindszent tulajdonába a területet. – Legutóbb két hete ment el levél, és most, a tűz után is éppen fogalmazok egyet – közölte. Zsótér Károly elmondta, a rekultivációs tervet már előre elkészítették. Ha az önkormányzat tulajdonába kerülne a szeméttelep, akkor pályázhatnának a mintegy félmilliárd forintos költségre. Jelenleg még arra sincs joguk, hogy belépjenek a területre. A rekultiváció után hasznosítanák a területet. Úgy vélik, akkor végleg megszabadulnának az illegális szeméttől is.