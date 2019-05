11 helyszín versenyez a vásárhelyi könyvtárért

A református ótemplom melletti zöld területen sokan nem örülnének az új könyvtárnak. Fotó: Imre Péter

Két éve februárban a vásárhelyi közgyűlésen vetődött fel először egy új, a mai igényeknek megfelelő városi könyvtár építése. Helyszínként a református ótemplom és az OTP közötti egykori „törökbazársor" helye, a Sarokház cukrászda előtti terület, valamint a Zrínyi utca elején lebontott társasház, a Fészek után maradt üres telek jött szóba. Utóbbit Kószó Péter akkori alpolgármester és Kis Andrea MSZP-s képviselő javasolta. A kérdés még nem dőlt el, de azóta a projekt, 5 milliárd forint értékben, betagozódott a Modern Városok programba.A polgármesteri hivataltól ezzel kapcsolatban azt a felvilágosítást kaptuk, hogy az előző városvezetés a lehetséges területek előzetes vizsgálata után egyetlen helyszínt jelölt meg az új könyvtár számára: a Kossuth térit, a cukrászda előtti kis parkban.– Ennek egyrészt a társadalmi elutasítottsága is nagy volt Vásárhelyen, másrészt a jelenlegi városvezetés úgy gondolta, nem felel meg a demokrácia elvárásainak, ha mindössze egyetlen lehetőséget tárnak a lakosok elé – olvasható a válaszban.A korábbi helyszínek közül öt – beleértve a Kossuth térit is – továbbra is versenyben van, Sebestyén Tibor főépítész pedig további hatot keresett. Mind a 11 a belvárosban vagy ahhoz nagyon közel található, és mindegyiken hozzávetőlegesen azonos költséggel lehetne a könyvtárat kialakítani. Szóba került többek között a Tóalj, a Zrínyi és a Deák Ferenc utca, vagy a kőfal melletti füves terület. Egy elgondolás szerint a lakosok véleményét kérnék ki mindegyikkel kapcsolatban – zárul a közlemény.– Nem ragaszkodunk foggal-körömmel egyik helyszínhez sem. A korábbi, általunk levezényelt városi konzultáció szerint az emberek azt szeretnék, hogy a belvárosban, a központban, könnyen elérhető helyen álljon az új könyvtár – válaszolta kérdésünkre Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP közgyűlési frakciójának vezetője. Azzal folytatta: az emberek véleményét mindenképpen ki kell kérni a helyszínről, például egy újabb konzultációval.– Megfontolandó, hogy a projektről a döntést már a következő közgyűlés, városvezetés hozza meg, mert majd ők valósítják meg – közölte.Még elárulta: a Fészek helye azért eshet ki, mert arra a területre komplett terv készült, iroda- és szolgáltatóház épülne ott, mélygarázzsal. Irodára már több cégnek lett volna igénye, de azt nem tudott biztosítani a város – tette hozzá.