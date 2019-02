25 év albérlet után saját házukban élhetnek

Varga János és felesége, Éva szegénységben, de szeretetben él az óföldeáki házban. Fotó: Imre Péter

Varga János azt mutatja, a háznak akad olyan része, ahol a csövek tartják a mennyezetet. Fotó: Imre Péter

Libát, gyöngyöst, tyúkot és kacsát is tartanak Vargáék új otthonukban. Fotó: Imre Péter

– Tavaly nyáron forgatott nálunk, Kishomokon az azóta megszűnt Vásárhelyi Televízió, és a film után két héttel jelentkezett egy asszony, aki egymillió forintot adott nekünk. Nagyon meghatódtunk – emlékezett vissza a vásárhelyi Varga János.– Volt még egy 100 ezer forintos segítség, így tudtuk megvenni, 25 év albérlet után, életünk első saját otthonát Óföldeákon – mondta Varga János, aki legutóbb Öreg-Kishomokon élt párjával, Évával.A ház, amelyben mintegy fél éve élnek, 1,2 millióba került – még van hátralékuk az összegből –, elég romos állapotú, alapos felújításra szorul, hogy valóban lakható legyen. Ezt saját forrásból nem tudják fedezni. Mindketten rokkantnyugdíjasok, havi bevételük 124 ezer forint, a gyógyszerek, a törlesztés és egyéb kiadások után a megélhetésre alig marad 40 ezer. Kiegészítésként lábas jószágot, pillanatnyilag 7 libát, 4 gyöngyöst, 12-12 tyúkot és kacsát tartanak.Ezenkívül János gyűjti a vasat, fémet, lomot, azt viszi a MÉH-telepre, és a kisebb javításokat is elvégzi a házon. A fürdőszobán az ablakot alufólia helyettesíti – több helyen nincs ablak –, a tetőszerkezet megroggyant állagú. A konyhában egyes helyeken a csövek tartják a mennyezetet. A meglévő ablakok régiek, a réseken besüvít a szél. Télen a fagyok idején 10–15 fokban dideregtek a két lakott szobában – most 25 éves János fiuk is velük van –, amit sparhelttel fűtenek.– Örültünk a saját lakásnak, de nem lehettünk maradéktalanul boldogok. December 22-én kerékpározás közben elütött egy autó, a bal térdem és a sípcsontom szilánkosra tört, alig bírták „összerakni" – emlékezett Évike. Menni járókerettel tud. János főz, takarít, segít neki az öltözködésben, mert egyedül az is megoldhatatlan feladat számára. Gyógytornász jár hozzá rendszeresen.– Az emberek jók. Egy vásárhelyi ismerősünk a napokban hozott nekünk 50 ezer forintot, ahogy fogalmazott, megkésett karácsonyi ajándékként. Az itteni szomszédok is segítőkészek. Egyikük, Feri bácsi disznót vágott, és másnap hurka-kolbásszal lepett meg minket – mesélte János. Elárulta, fia is beszállt a házvásárlásba, és amiben tud, segíti őket. A 17 éves Izabella Vásárhelyen él intézetben, a Kozmutza Flórában, beteg, még most is pelenkázni kell. Szeretnének venni neki egy ágyat, hogy amikor hazaviszik „látogatóba", legyen hol kényelmesen aludnia.– Mindketten intézetben nevelkedtünk, nem volt családunk, a szüleink lemondtak rólunk. Vagyis már gyermekkorunktól közös a sorsunk Évikével. Mégis családot alapítottunk, gyermekeink születtek, és bármilyen nehéz volt a sorunk, felneveltük őket. Amennyiben tudunk, most is segítünk nekik. Az egymás iránti szeretet és az együtt érző emberek gondoskodása segített át minket a legnehezebb, kritikus helyzeteken. Jó, szinte álomszerű lenne, ha első saját otthonunk igazi, kellemes családi fészekké válhatna – zárta mondandóját Varga János, míg kikísért a kapuig.