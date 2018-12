2 év után is föl lehet állni a padlóról: dolgozik, a hajléktalanszállóról albérletbe költözött András

András büszkén feszít a teherjármű volánjánál.

András tévét már vett magának, most új mosógépre gyűjt. Fotó: Imre Péter

– Devizahitelt vettem fel, és mivel nem tudtam fizetni a havi törlesztést, elárverezték a házrészemet – kezdte történetét az 53 éves, vásárhelyi András, aki kérte, vezetéknevét ne írjuk le. A további létezésre igyekezett valamilyen megoldást találni, ismerősei javaslatára költözött a helyi hajléktalanszálló fizetős részlegére, havi közel 19 ezer forintért.A szálló vezetője, Korsós Sándor elmondta, milyen viselkedési normákhoz kell tartania magát. Vállalta.– Nyugalmat, biztonságot adott, hogy hajlék, tető van a fejem felett, és így elgondolkozhattam azon, hol hibáztam, és mi lehet a kiút – mondta András. Amikor a feltett kérdésekre választ adott magának, munkahelyén, a vásárhelyi Csomiépnél minden pluszmunkát elvállalt, a változtatás érdekében. Közben küzdött a felmerülő problémákkal. A szállón például előfordultak kisebb lopások, annak ellenére, hogy az ott dolgozók ezt próbálják megakadályozni, és kamerarendszer is működik.– Reggeltől estig, hétvégéken is dolgoztam, mert tudtam, csakis így kerülhetek el a hajléktalanszállóról és kezdhetek új életet – újra az életemet. Igyekeztem, és tudtam spórolni. A Csomiépnél főnökeim, a tulajdonos Mészáros Antal, valamint Dancs Miklós és Puravecz Péter is támogattak mindenben, folyamatosan adtak pluszmunkákat, amelyeket legjobb tudásom szerint, becsületesen végeztem el. Andrásnak egyébként szinte minden gépre van kezelői képesítése.András idén november 16-án hagyhatta el ideiglenes otthonát és költözhetett albérletbe. – Sorstársaimnak üzenem: ha akarják, és elfogadják a feléjük nyújtott kezet, kitörhetnek a hajléktalanlétből, újra saját lábukra állhatnak. Nekem sikerült. El kell felejteni magunk lebecsülését. Mindig legyenek céljaik, terveik. Anélkül nem megy. Én például karácsonyra tévét vettem, legközelebb új mosógépet szeretnék vásárolni – közölte Bandi.– Az a jó és a legfontosabb, legyen állandó munkahelyünk, és azt becsüljük meg. Aki nem így tesz, megy a levesbe... – mondta András. Azzal zárta beszélgetésünket, sorstársainak és a szálló dolgozóinak boldogabb új esztendőt kíván.