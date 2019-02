3 éves lett a vásárhelyi Ezt válaszd! - Háromféle mozgással és tortával ünnepelték a szülinapot

- Volt egy álmom, hogy hetente legalább egyszer mindenkinek legyen esélye egy jó edzésre - mondta az Ezt válaszd! program 3. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen Bagi Mátyás cross trainer.- A Csongrád Megyei Szabadidő Sport Szövetségnél, ahol titkár vagyok, azt mondták, csapjunk bele, valósítsuk meg az elképzelést. Vásárhelyen pedig nyitott fülekre találtunk. Az edzések idejére megkaptuk a sportcsarnokot. Azóta hétről hétre, alkalmanként átlagosan 100-an vesznek részt az ingyenes edzéseken. Ma már a megyében is számos településen, de az országban is sokfelé követték a példánkat.A születésnapi program fő támogatója a Szeretem Vásárhelyt Egyesület volt.Háromféle mozgásforma közül választhattak a program résztvevői. Lehetett spinningelni Bese Katával, cross trainingezni a felnőtteknek Bagi Mátyással, a gyerekeknek pedig Bagi Fannival. Mindezt egyidőben, Jackwell-nek köszönhetően élő Dj showval. A Hódtói Sportcsarnok telt házas volt.- Három év, 150 alkalom és 15 ezer ember... Ennyien csatlakoztak Vásárhelyen az Ezt válaszd rendezvényhez. Nemcsak mozogni tudtak, hanem közösséget is teremtettek - mondta a megnyitón Juhász Tünde, a Szeretem Vásárhelyet Egyesület egyik alapítója.Süli András, a Csongrád Megyei Szabadidő Sport Egyesület elnöke kiemelte, tavaly Csongrád megyében 80 ezer ember mozgattak meg az Ezt válaszd! programmal.A születésnapi edzés jótékonysági célokat is szolgált. Gojdár Tamás felépülésére gyűjtöttek, aki nemrég stroke-on esett túl.