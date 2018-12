500 adag húsos tarhonyát osztottak szét Mindszenten

Bagitáné Szécsényi Mária (elől) és Pölös Mihályné Jucika osztotta az ételt Mindszenten a rászorulóknak. Fotó: Imre Péter

– Immár 6 éves hagyomány, hogy advent időszakában meleg ételt, ezúttal húsos, krumplis tarhonyát – korábban húsos káposzta volt a menü – osztunk a rászorulóknak, illetve mindenkinek, aki elfogad tőlünk egy tányér finomságot – mondta Bagitáné Szécsényi Mária, Mindszent alpolgármestere, az ételosztás egyik motorja. Ezúttal 500 adagot főztek, és már a 12 órás kezdet előtt többen várakoztak, ételhordókkal felszerelkezve az egykori Fiúiskola és Leányiskolaközötti épületrész előtt. Ezen kívül még a Johannita Segítő Szolgálatnak és az önkormányzatnak köszönhetően kaptak süteményt és forró teával is kínálták őket.A jótékony akciónak Farkas Sándor miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár volt a fővédnöke, a védnöke Zsótér Károly polgármester. A vadhúst a helyi Kurca-toroki Vadásztársaság biztosította, a főzésben jelentős szerepet vállalt a Szécsényi Józsefné Margó vezette A Mindszenti Idősekért Közalapítvány, de besegített az iskolai konyha, a főszakács Ágoston Jánosné volt, valamint a Mindenszentek Plébánia is támogatta az eseményt. Itt kell megemlíteni: az elmúlt esztendőkben Elekes Imréné Kis Mária volt a szíve, lelke az ételosztásnak, illetve minden városi közösségi rendezvény állandó résztvevője – 6 napja, 60 évesen elhunyt. De biztos, hogy az idei szervezésben még benne volt a munkája...A Mindszenti Idősekért Közalapítvány az önkormányzattól kapott 1 millió forintból gazdálkodik évente, és nemcsak meleg ételt, élelmiszercsomagot, ruhát és édességet is oszt a helyi lakosságnak.Az ételosztás előtt Zsótér Károly azt emelte ki, a jótékonysági ételosztásnak hagyománya van a városban, melynek állandó vendége Farkas Sándor országgyűlési képviselő. – Advent, a várakozás időszaka azt is üzeni, a közösség tisztelje és becsülje meg minden tagját. Az ételosztás nekünk, „vendéglátóknak" igazi öröm, mert adni jobb, mint kapni.– Mindig igyekszem úgy alakítani az év végi programomat, hogy ezen a mindszenti eseményen, meghitt ünnepen részt vehessek. Azért is, mert ritkán adódik alkalom a személyes találkozásra – árulta el Farkas Sándor. Azzal folytatta: segíteni kell a nehéz, a nehezebb sorban élőket, és a most kapott meleg étel talán szebbé, jobbá teszi a hétvégét. – A kis Jézus születésekor fordítsunk minél több figyelmet egymásra a munkahelyen, kisebb közösségekben és otthon a családtagok felé is. A karácsony a szeretet ünnepe és adományával a város is segített abban, hogy az lehessen – mondta Farkas.– Nagyon örülünk, hogy ilyen formában is támogatást kapunk. Békés, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek, aki ebben részt vett, segített – mondta az ételhordóval sorban álló, a többiek által „szóvivőnek" kinevezett Erhardt Lajosné.