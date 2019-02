5 hattyú pusztult el a Téglagyári- tavaknál - A vásárhelyi elhullásról lapunk értesítette a kormányhivatalt

Olvasói jelzésre mentünk ki január 25-én délelőtt Hódmezővásárhely egyik kedvelt pihenőhelyéhez, a Téglagyári-tavakhoz. Az egyik, hajdan agyagkitermelésre használt tóban ugyanis több hattyútetem úszott a víz színén, egymástól nagyjából 20–40 méteres távolságra. Mi öt tetemet számoltunk össze. A tetemek környezetében öt egészséges vagy annak tűnő víziszárnyas úszkált.Az elhullást azonnal, még a helyszínről jeleztük a Csongrád Megyei Kormányhivatal felé. A járási főállatorvos és munkatársai néhány órával később már a helyszínen tájékozódtak. Az egyik, a parthoz legközelebbi hattyútetemet kivették, és aznap elküldték speciális vizsgálatra, aminek még nem tudni az eredményét.Lapunk, a Csongrád Megyei Kormányhivatal kérésére, a vizsgálati eredmények elkészültéig nem adott volna hírt az elhullott hattyúkról. Nem akartunk ugyanis esetlegesen pánikot kelteni a baromfitartók körében, mivel egyelőre nem lehet tudni az elhullások okát, ami többféle lehet.Az óvatosság oka, hogy 2016 októberében egy Csongrád megyében elhullott hattyúban mutatta ki a madárinfluenza H5N8-as törzsének jelenlétét a Nébih. A madárinfluenza-fertőzöttség idején, mint arról korábban beszámoltunk, az országos főállatorvos megszigorította a járványügyi minimumfeltételeket, amiket minden jószágtartónak, vagyis azoknak is be kell tartaniuk, akik saját célra nevelnek az udvarukban néhány tyúkot. Így a jószágtenyészetek a korábbinál nagyobb biztonságban vannak.A nagy testű víziszárnyasok pusztulása egyébként télen nem számít ritkaságnak.Ami miatt mégis írunk a hattyúkról, annak oka, hogy a Vásárhely24 hírportál január 31-én nyilvánosságra hozta az elhullásokat. A nekik jelző olvasók már döglött fácánokat is találtak a téglagyári tanösvényen. A lehetséges okokról a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei csoportját kérdezték. Álláspontjuk szerint több oka lehet a madárpusztulásnak, amit a tetemek megvizsgálásával lehet egyértelműsíteni. A hattyúk fogékonyak különböző betegségekre, illetve a téli madáretetés nyomán különböző hiánybetegségek is a pusztulásukhoz vezethetnek. A nagy hideg és a befagyott tavak miatti kevesebb táplálék is okozhatta a gyengébb egyedek pusztulását. A fácánok tenyészetből kiengedett madarak, sok esetben beltenyésztettek, így fogékonyabbak a különböző betegségekre. A szervezet szerint aggodalomra nincs ok.A hattyúkat egyébként valakik rendszeresen etetik Vásárhelyen. Lapunk munkatársa január 26-án körülbelül 30–40 kilónyi frissen kitett kukorica és vegyes gabona keverékéből álló abrakot látott a tanösvényen, amihez éppen akkor igyekeztek a hattyúk.