5 kilométer per órás sebességhatárt szeretnének újra a vásárhelyi Szabadság téren

– Hiába mondjuk, hogy ne tárolják azon a keskeny úton a kocsikat, közlekedjenek az úton nagyon lassan, hiába. Már szóltunk a közterület-felügyeletnek is. A kisgyerekek ki-be szaladgálnak a lépcsőházakba. Félő, hogy egyszer va­­lami baj történik. Az autók mellett nagyjából egy 40 centis hely jut a gyalogosoknak. A babakocsit toló anyukák már bajban vannak – sorolta egy nő a Szabadság tériek közlekedési gondját. Márki-Zay Péter polgármester egy fórumon azt mondta, vissza fogják állítani az ominózus szakaszon az 5 kilométer per órás sebességhatárt. A rendőrségnek is szólnak, hogy időnként mérjenek sebességet a lakótelepen.Jártunk a Szabadság téren. Többekkel beszéltünk, az em­­be­rek azt mondták, jó lenne, ha a lakótelep összes útján 5-10 kilométer/órával lehetne csak közlekedni a 30 helyett.Egy kutyát sétáltató asszony szerint pedig az óvoda utcájában is elég lenne 5-10 kilométeres sebesség.– Van, amikor szinte két ke­­réken fordulnak be az autósok az utcába, olyan gyorsan mennek. Az ovis gyerekekre ve­­szélyt jelentenek, de ránk, felnőttekre is – tette hozzá.