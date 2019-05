66-an köröztek Raffai Jánossal a Bátor Táborért Vásárhelyen - 153 ezer forintot gyűjtött 12 óra futással - Fotók

– Egy pohár sör és banán! – adta le a rendelést János a futópálya mellett fölállított asztalnál szombaton délelőtt a családjának. Amikor ismét odaért, már ott állt pohárba öntve a citromos ízű alkoholmentes sör, adták neki a gyümölcsöt. A sportoló harmadik órája futott, amikor odaértünk. Addig tizenhárman csatlakoztak hozzá hosszabb-rövidebb időre – az algyői Nagy Sándor például vele együtt kezdett.János nemrég eldöntötte, hobbijával megpróbál másokon segíteni. A Bátor Tábor Alapítványt választotta, mert ez a szervezet súlyosan beteg gyerekek és családjaik számára szervez programokat. Kezdeményezését vállalkozók is támogatták, így a résztvevők banánt, fehérje- és energiaszeletet, ásványvizet, emléklapot kaptak, menet közben hipotóniás frissítő italt – épp úgy, mint ha egy futóverseny résztvevői lettek volna. János felesége, családja és barátai segítettek az asztal körül és az adminisztrációban. Minden résztvevő adatait fölírták, mert a Bátor Tábor köszönő levelet ír nekik, függetlenül attól, mennyi pénzt dobtak az urnába, és mennyit futottak.– A rádióban hallottam János akciójáról. Egy kört vállaltam, és egészen jól bírtam – mondta lapunknak Borsi Edit. A hódmezővásárhelyi asszony a lányával együtt jött futni. Mindketten sportolnak szabad idejükben, crossfitt-edzésekre járnak, hetente kétszer. Szintén kislányával együtt jött Molnár Anett, aki, mint mondta, szívesen vesz részt ilyen jótékonysági sportrendezvényeken.Negyed tizenkettőkor már kisebb tömeg követte a fő szervezőt – aki egyszer-egyszer állt meg, hogy szivaccsal, vízzel lemossa magát és igyon, az evést is menet közben intézte el. A napok óta tartó eső utáni fölmelegedés nem esett jól neki, többet kellett innia, mint máskor, futás közben.Raffai Erika, János felesége, aki az emléklapokat is írta a részt vevőknek, a rendezvény után azt mondta, összesen 153 ezer 700 forint gyűlt össze este hétig, és 66-an csatlakoztak hosszabb-rövidebb időre a férjéhez, aki 90 kilométert futott. Elfáradt, de boldog volt, hogy a célt – ami több, mint 150 ezer forint volt – sikerült elérni.