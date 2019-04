A 25 dollár is látható a Magyar Filmhéten - A vásárhelyi Borbás Edina írta a forgatókönyvet

Egy vásárhelyi gyártelep csarnokában vették fel a film nagy részét.

Adolph Zukor 1888-ban a zsebébe varrt árvaellátási pénzével, 25 dollárral vándorolt ki Amerikába a Borsod megyei Ricséről, hogy felépítse önmagát és a filmipart. A 25 dollár című film alkotói különös perspektívában mutatják be Adolph Zukort. A 15 perces kisjátékfilm története szerint egy fiatal férfi, Paolo 1912-ben lakást bérelt Amerikában. A szomszédból furcsa beszédet hall. Kíváncsisága miatt a falra tapasztja a fülét. Ettől kezdve mániájává válik a hallgatózás. Lassan leépül a saját élete, képzeletben a szomszédét, Adolph Zukorét, a Paramount Pictures alapítójáét éli. A film húsz évet ölel át. Bemutatja egy ember felemelkedését és ezzel párhuzamosan egy másik ember függőségbe kerülését. Paolo már nem jár el otthonról, nem dolgozik. Nem tudja fizetni az albérletét. Nem marad, csak 25 dollárja. Annyi, mint amennyivel Zukor Amerikába ment.A film rendezője Jimy J.Hollywood, a főszereplője Csősz Boglárka és Adorjáni Bálint. A forgatókönyvet a Hódmezővásárhelyen élő és Szegeden dolgozó újságíró, regényíró, Borbás Edina készítette. A forgatás is javarészt Hódmezővásárhelyen zajlott (2017. december 30.: Világszerte sikert arat a Vásárhelyen forgatott kisjátékfilm: Adolph Zukor életét dolgozta fel a magyar alkotógárda).A 25 dollárt 2017 májusában Cannes-ban mutatták be először. Indiában egy filmfesztiválon a hónap filmje lett, bekerült a döntőbe is. Los Angelesben a legszebben fényképezett film fődíját nyerte el az alkotás.Az 5. Magyar Filmhéten is láthatja a közönség a 25 dollárt. A filmet ma 19.30-kor a budapesti Corvin moziban, a K6 kisjátékfilm blokkban lehet megnézni.A közönségdíjért április 26-áig a 25 dollárra is lehet szavazni. Előtte a filmhet.hu oldalon kell regisztrálni, ezt követően e-mailben küldik a linket, ahol voksolni lehet a kedvenc alkotásra.