A családok már belakták az új pihenőparkot - Fotók

A pihenőpark áprilistól októberig 7-től 22, novembertől márciusig 8-tól 19 óráig fogadja a látogatókat.

– Tetszik, nagyon kellemes hely, de több kerékpártárolóra lenne szükség, az átadón is a virágágyásokon parkoltak a kétkerekűek – mondta egy férfi a május 1-jén megnyílt új vásárhelyi pihenőparkról. Hozzátette, a játszótér és a fitneszrészleg is jó, viszont egy színpad – előtte 100-200 ember befogadására alkalmas térrel – még jó lenne, kisebb koncertekre, előadásokra.A helyiek hamar birtokba vették a területet, akadtak, akik tollasoztak a füvön, sétáltak, a játszótérre vitték csemetéjüket.– Praktikus, örülök, hogy megépült. Mikor eljövök a környékre bevásárolni, előtte az egyik napozóágyon olvasok, majd utána is, ha még van idő a buszindulásig. A megálló itt van a bejárat előtt, ideális – közölte könyvvel a kezében Márta, aki ugyanakkor hiányolt egy kis fedett részt a hirtelen támadó záporok ellen, illetve az őszi-téli időszakra.A tó már zöldül, algásodik. Többen megjegyezték, valamilyen vízfrissítő szerkezettel el kellett volna látni. De ami igazán kellemetlen, hogy az illemhelyek még szombaton sem működtek: többen próbáltak bejutni, hiába. Legközelebb az Intersparnál van nyilvános vécé, a környékbeli vendéglátóegységekben pedig nem veszik szívesen, ha valaki csak a dolgát végezni tér be hozzájuk. Úgy tudjuk, pelenkázót sem alakítottak ki, pedig az apróságokkal kilátogató családoknak fontos lenne a gondtalan pihenéshez.– Nagyon jó, a gyerekek szeretik. A feleségem a 3 éves kislányommal eddig mindennap eljött, most pedig azért vagyunk itt, hogy apa is kipróbálja a csúszdát – mondta Miklós János, és már mentek is a közös családi csúszásra.