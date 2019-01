A debrecenire hasonlít majd a vásárhelyiek katonaiskolája

Az iskola tanulóinak a mindenkori középiskolai felvételi követelményeknek kell megfelelniük, és természetesen lányok is jelentkezhetnek.

Hónapok óta nem lehetett hallani semmit a Hódmezővásárhelyre tervezett honvédelmi szakközépiskoláról. Mint ismeretes, tavaly döntött a kormány arról, hogy Vásárhelyen katonai szakközépiskolában indítanak képzést a 2020-as tanévtől. A középfokú oktatási intézményt a Modern Városok Program részeként valósítják meg.A napokban Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Magyar Távirati Irodának adott interjújában viszont megemlítette, hamarosan megkezdődik a hódmezővásárhelyi intézmény építése. A Honvédelmi Minisztérium sajtóosztályán érdeklődtünk a részletekről.A válasz szerint Hódmezővásárhelyen – mint nagy múltú katonavárosban – „a közeljövőben katonai szakközépiskola nyithatja meg kapuit". Az intézmény mind struktúrájában, mind pedig működésében hasonló lesz a Debrecenben működő Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumhoz. Az iskola tanulóinak a mindenkori középiskolai felvételi követelményeknek kell megfelelniük, és természetesen lányok is jelentkezhetnek.A tárca szándéka egy olyan intézmény megteremtése, ahol a diákok nemzeti öntudatának erősítése mellett a honvédelem ügye iránt elkötelezett fiatalok oktatása folyhat. A tanulók XXI. századi környezetben tanulhatnak, önmagukra és környezetükre igényes, felelősségteljes felnőttekké válhatnak. Éppen ezért az iskola létrehozásánál a környezettudatosság is fókuszba kerül – írta a sajtóosztály.Kíváncsiak lettünk volna arra is, hogy konkrétan mikor és mennyi pénzből épül meg a beruházás, de erre nem kaptunk választ. Annyi bizonyos, hogy az Ady Endre utca végén, a laktanyához közeli egykori Démász-épületben alakítják ki a katonai szakközépiskolát.