A drónos növényvédelemről, a precíziós gazdálkodásról is szó esett a mezőgazdasági roadshow-n

A rendezvényen a gazdákat leginkább foglalkoztató kérdések kerültek naprendre. Szó esett a felesbérleti szerződések megszűnéséről, a földeladás-vétel menetének változásairól. Az új földtörvény szerint akár adminisztrációs apróságokon is múlhat, hogy a földvásárló tudja-e az elővásárlási jogát érvényesíteni.

A tanácskozáson szó esett a mezőgazdasági adózás új irányairól. Előadás hangzott el egyebek között arról is, hogy a gazdálkodók hogyan növeljék a nitrogén hatékonyságát. Képet kaphattak a szermaradványokkal kapcsolatos szigorodó előírásokról és a drónos növényvédelemről is.



A roadshow végén Nagy István agrárminiszter tartott előadást. Egyebek mellett a precíziós gazdálkodás szükségességéről beszélt. Lapunknak azt mondta, ennek alkalmazása a vidék megmaradásának, versenyképességének is záloga.



– A következő időszak kihívásai közé tartozik, hogy hogyan tudunk megfelelni azoknak a társadalmi elvárásoknak, amelyek magukba foglalják a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, az állatjólét és az állatvédelem kérdéskörét is. A precíziós gazdálkodás válaszokat ad a klimatikus helyzet kihívásaira is – tette hozzá.

Nagy István beszélt az öntözés fejlesztéséről is. Kiemelte, stratégiai cél, hogy 2024-ig 100 ezer hektárral növekedjen az öntözött területek nagysága.



– Csongrád megye öntözési szempontból nagyon érzékeny terület. Tizenegy kiemelt öntözési projektet szeretnénk véghezvinni Csongrád megyében. Az öntözőkutakból való vízhez jutás korlátozott és nehezen megvalósítható lesz. Ezért kell azon gondolkoznunk, hogy hogyan lehet a felszín felett a földekhez vezetni a vizet. Öntözés nélkül ugyanis ma már nem lehet eredményesen gazdálkodni – emelte ki.