A gyerekeknél is nagy sikere volt a kolbásznak és a sajtnak: magyar ízek az észak-írországi karácsonyi fesztiválon

– Szeretnénk megőrizni magyarságunkat, szokásainkat, hagyományainkat, ünnepeinket, és nem elfelejteni a nyelvet. A gyerekek ugyanis hajlamosak arra, hogy a szavakat, amelyek nem jutnak eszükbe, angollal helyettesítsék – mondta a szerkesztőségünket megkereső vásárhelyi Balajtiné Bordás Éva.Férjével, Lajossal, gyermekeivel, a 10 éves Bencével és a 4 esztendős Kristóffal a Belfasttól 40 mérföldre lévő észak-írországi kisvárosban, Moy-ban él, ahol magyar közösséget kovácsolt össze a presbiteriánus templomban. Havonta egyszer tartanak ingyenes összejövetelt. Internetes oldalukon piros-fehér-zöld szívecskék jelzik a famíliákat, most 43-an vannak, ebből 22-23 az aktív, a rendezvényekre rendszeresen eljáró.– A magyar szokásokról, ünnepekről is sokat beszélgetünk a fiatalokkal. Tisztázni kell számukra, hozzánk a Mikulás, vagyis a Santa Claus december 6-án érkezik, és a Jézuska jön karácsonykor. Az angolszász világban a Santa kötődik a karácsonyhoz – mesélte Éva. Elárulta: idén a Télapó a magyar közösséghez is később, két hét múlva jön, mert akkorra kaptak helyet a templomba. A karácsony, vagyis az ahhoz kötődő fesztivál ezt megelőzte: két-három hete a helyiek meghívták őket, mutassák meg ételeiket, süteményeiket.– Az íreknél már november közepétől kezdődnek a fesztiválok, mulatságok. Náluk az önfeledt szórakozás jellemző karácsonykor, míg nálunk a szeretet, a család, a meghittség. A környékbeli városok egymás után tartanak karácsonyi fesztiválokat. Ezek egyikére voltunk hivatalosak: készítettünk bejglit, zserbót, hókiflit, kókuszgolyót – a reszelék olyan rajta, mintha hópelyhek lennének –, narancsos töltelékű, fatörzset mintázó tortát, pogácsát, és kínáltunk még kolbászos, sajtos falatkákat. A kolbász és a szaloncukor otthonról érkezett. Volt egy pár, akik azt mondták: nemrég Magyarországon kirándultak, és örültek, hogy újra az ottani ízeket, ételeket kóstolhatták – elevenítette fel a történteket Éva. Hozzáfűzte: a narancsos torta, a mákos bejgli és a kolbász aratta a legnagyobb sikert. Egy csöppség, vissza-visszajárva az asztalhoz több falatkát megevett– szülei sűrű elnézéskérése közepette –, de csak a kolbászt és a sajtot kérte, a kenyeret nem. Magyarországot is népszerűsítették, bemutatták: a C-vitamintól a pálinkán és turizmuson át a fürdőkig.Balajtiék is készülnek a karácsonyra, a tizedik közösre „külországban". A férj, Balajti Lajos 12 éve érkezett, sofőrként dolgozik, illetve működtet egy autószerelő műhelyt. Éva rá két évre követte az akkor pár hónapos Bencével, így egyesítve a családot. A szívproblémákkal küzdő Kristófot itthon, Vásárhelyen hozta világra. Otthon van vele, és szabadidejében ajándéktárgyakat, hímzéseket készít. – Karácsony közeledtével egyre több a munka, a helybeliek is kedvelik ezeket a mutatós apróságokat – árulta el Balajtiné Bordás Éva.