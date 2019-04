A holokauszt áldozataira emlékeztek Vásárhelyen - A magyar zsidóság történetéről beszélgettek

A program vendége Róna Tamás főrabbi, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Szentírás és Talmudtudomány Tanszékének megbízott vezetője volt, a nemrégiben megjelent, A magyarországi zsidóság története című könyv szerkesztője, akivel Árva László, a KÉSZ vásárhelyi elnöke beszélgetett.

A rendezvény elején részt vett Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, aki kiemelte, az a tragédia, ami 1944-ben történt, nem derült égből villámcsapás volt. Az antiszemitizmus gyökere az idegengyűlölethez, a másság megbélyegzéséhez vezethető vissza.



Erdélyi Miklós, a Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség ügyvezető elnöke is felszólalt, többek között arról beszélt, hogy a vásárhelyi hitközség 1860-ban alakult, és annak ellenére is működik, hogy a XX. században mindent megtettek azért, hogy megsemmisüljön.



A beszélgetésen Árva László elöljáróban kiemelte, a rendezvényre 60 gimnazista diákját is meghívta, hogy még több ismerettel rendelkezzenek a magyar társadalom egyik legsúlyosabb tragédiájáról.



Róna Tamás A magyarországi zsidóság története című könyv kapcsán megemlítette, a holokauszt 70. évfordulójának emlékünnepségeit előkészítő bizottság döntött úgy, hogy szükség lenne egy olyan kötetre, amely a zsidóság történetét az ókortól mutatja be.



– Ma még sokan mindig csak azt tudják a zsidóságról, hogy óriási károkat szenvedtünk el a II. világháború alatt. Ebben a kötetben próbáljuk arra is felhívni a figyelmet, hogy a magyarországi zsidóság történetéből a második világháború összesen 6, nagyon borzalmas év volt. De előtte is volt történetünk, és utána is van, és lesz is a jövőben is – közölte.