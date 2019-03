A kastélyból jobb körülmények közé költözhetnek a fogyatékossággal élők Derekegyházon

Derekegyházon 1952 óta működik a pszichiátriai betegek ápolási otthona a kastélyban. A hely már nem felel meg az előírásoknak és az elvárásoknak, így Derekegyházon és a szomszédos Nagymágocson is 5-5 12 férőhelyes lakásotthont és 1-1 nappali szolgáltató központot építenek. Derekegyházon már elérték az építkezés legmagasabb pontját, amit bokrétatűzéssel ünnepeltek meg.



Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár az ünnepségen arról beszélt, hogy a kommunizmus egyik súlyos öröksége, hogy a fogyatékkal élőket szinte elzárva tartották a társadalom elől. A cél, hogy a társadalom fogadja el és fogadja be a fogyatékos embereket. A kormány országos szinten 25 milliárd forint uniós és hazai forrást fordít a férőhelykiváltási programra.



Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a költözés után összehasonlíthatatlanul jobb körülmények között, családias környezetben élhetnek majd a gondozottak.



Juhász Tünde Csongrád megyei kormánymegbízott kiemelte, a derekegyházi és a nagymágocsi kastély olyan funkciókat lát el, amelyre sohasem szánták. Reményét fejezte ki, hogy a kastélyok új funkcióval megtöltve élő örökségei lesznek majd Csongrád megyének.



Szabó István Derekegyház polgármestere kiemelte, a Károlyi kastély 1952 óta a fogyatékkal élők otthona. A faluban az első lakásotthonok 1998-ban épültek. Akkor ez nagy vihart kavart, de azóta a lakók bekapcsolódtak a falu mindennapjaiba. Közmunkaprogramban dolgoznak, civil szervezetek tagjai, egyikük pedig a focicsapat gólkirálya.



Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere azt hangsúlyozta, a társadalom ereje azzal is mérhető, hogy miként bánik az idősekkel és a fogyatékkal élőkkel.



Az ünnepség végén a szalagokkal díszített bokrétát a kivitelező, Bodrogi Bau Kft. munkatársai vonták fel a nappali központ legmagasabb pontjára. Áldást mondott Salamon László plébános. Az ünnepség a művelődési központban folytatódott, az ápolási otthon lakóinak műsorával.