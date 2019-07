A kátyúk alattomos károkozók

A Ferenc utca kátyúzásával már végzett az önkormányzat. FOTÓ: IMRE PÉTER

– Az utóbbi években egyre sűrűbben jönnek hozzánk az autósok kátyúk okozta meghibásodással, ami a vásárhelyi utak állapota miatt érthető – mondta Nagy Dániel, a vásárhelyi Nagy Autószerviz tulajdonosának, Nagy Sándornak a fia, aki édesapja szakmáját választotta.Azzal folytatta: kátyúknál fokozott a futómű igénybevétele, elhasználódása. A leggyakoribb a lengőkarok, stabilizátorkarok meghibásodása, de sérülhetnek a kormányösszekötő gömbfejek, a lengőkarban lévő gumiszilentek, illetve az alváz, a karosszéria, az abroncsok, akár defekt is előfordulhat. Árulkodó az úthibákon, fekvőrendőrökön jelentkező kopogó hang. A javítási költség változó, akad olyan típus, amelyhez egy alkatrész 3-4 ezer forintba kerül, de az összeg elérheti a 80, vagy akár a 100 ezer forintot is.Az utóbbi időben is több vásárhelyi olvasónk fordult hozzánk a kátyús, balesetveszélyes utak miatt. Pár napja a Ferenc utcán jártunk, ahol szlalomozva kerülgették a lyukakat, gödröket a biciklisek, autósok, motorosok. Jó hír, hogy az úttestet „befoltozták", már normálisan lehet rajta közlekedni. Még sok ilyen út vár a kátyúzókra.Addig is, ahogy a Balatoni Kft. honlapja javasolja, legyünk körültekintők. Nézzük részletesen: ha a közlekedési körülmények lehetővé teszik, próbáljuk meg kikerülni a kátyút. Ha erre már nincs lehetőség, akkor is csökkenthetjük az esetleges kárt. Mérsékeljük a sebességet még az előtt, hogy elérnénk a lyuk szélét, és mielőtt a kátyúba érkezünk, engedjük fel a fékpedált, így a gumiabroncsot, a felnit és a futóművet sokkal kisebb erőhatás éri.Az autoblog.hu azt közli: Magyarország 200 ezer kilométernyi úthálózatán a téli fagyok után 1-2 millió kátyú is keletkezhet, amelyek többsége potenciális veszélyforrás. És sok esetben bizonyítani sem lehet, hogy a kátyú okozta a hibát, a biztosítók átlagosan csak minden második káresemény után fizetnek – írják.A kátyúkáros bejelentéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók az utinform.hu vagy a www.kozut.hu honlapon a káresemény bejelentése menüpont alatt érhetők el, illetve az önkormányzatoknál is bejelenthető.