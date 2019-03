A Maroslelei út mellett már lehet biciklizni

Benkő Zsolt (Fidesz-KDNP) külterületi képviselő a bringásokkal vágta át a szalagot. Fotó: Imre Péter

– Köszönöm az előző városvezetésnek és képviselő-testületnek, hogy mindig nagy hangsúlyt fektetett a kerékpáros közlekedés és az azt szolgáló utak fejlesztésére. Lázár János és Almási István is sokat tett ezért polgármestersége idején. Ez is szolgálta az élhető város és környezet kialakítását – mondta a politikus. Azt is megemlítette, az átadott 14 kilométerrel már 70-re nőtt – országosan ez egyedülálló a hasonló nagyságú városok összevetésében – a kerékpárút-hálózat hossza, ami azt jelenti, a Márki-Zay-féle városvezetést 70–0-ra verték ebben a versenyben.– Ez a kerékpárút jelképe lehet a város és lakossága, valamint a projektben résztvevő települések, Makó, Maroslele és Hódmezővásárhely összefogásának. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a Modern Városok Programban lehetőség nyílt volna újabb 117 kilométernyi külterületi kerékpárút megépítésére, de ebben a beruházásban eddig nem történt semmi. Valószínűleg ez a „hajó" már elúszott. Szégyenletes, ami az elmúlt 1 évben történt. A várossal, az ahhoz kapcsolódó feladatokkal kellett volna foglalkozni – jelentette ki.Benkő Zsolt, az összegyűlt biciklisekkel átvágta a nemzeti színű szalagot, átadva a bicikliutat a forgalomnak, a közlekedőknek.Az önkormányzat hivatalos avatója vasárnap 13 órakor kezdődik, gyülekező a batidai pihenőnél. Köszöntőt Márki-Zay Péter polgármester mond, utána következik a „bekerekezés" Batidától a vásárhelyi várostábláig.