A nyílászárókat is kicserélik, nem lesz huzatos az épület: májusra kicsomagolják a mindszenti városházát

Jól halad a munka, hamarosan ˝leleplezik˝ az épületet. Fotó: Kovács Erika

– 1920-tól 1940-ig járási székhely volt Mindszent. Ennek apropóján épült 1938-ban a hivatal. Az épület gyönyörű, helyi védettség alatt áll, de az idő megtette a hatását. Elodázhatatlanná vált egy nagy volumenű felújítás – mondta Zsótér Károly, Mindszent polgármestere.A város 100 millió forintot nyert a TOP-pályázaton, amit 16,5 millió forintos önerővel egészítettek ki. Kicserélik a nyílászárókat, a fűtést korszerűsítik. Az áramot napelemekkel állítják majd elő. A világítótesteket is kicserélik. Az épület szigetelést is kapott. A munka jó ütemben halad.A kormánytól tavaly 40 millió forint rendkívüli támogatást is kapott Mindszent. Ebből a pince fölötti födémet cserélték ki, illetve a földszint teljes belső felújítást kap, az emeleten pedig nyílászárókat cserélnek.– A polgármesteri hivatal most, a munkálatok ideje alatt „be van csomagolva", de az állványzat mögött már látni a stukkókat is. Nagyon szépek. Az épület kívülről is olyan lesz, mint új korában, vagy még szebb. A színe is a régi lesz. A mesterek elvittek egy darab vakolatot, hogy az eredeti színt keverhessék ki a nemesvakolathoz, amely csak akkor kerül majd fel, ha tényleg beköszönt a tavasz – említette meg Zsótér Károly.A mindszenti hivatal előtti terület jellegzetessége volt a rózsalugas, ahol sokan készítettek esküvői fotókat is. A régi lugast lebontották, helyette újat építettek. Tavasszal új rózsatöveket ültetnek, a tövek közé pedig örökzöld kerül. A park is megújul a hivatal körül.A beruházás a tervek szerint májusra készül el.