A Szeretem Vásárhelyt Egyesület Tavaszi napfénycsalogatója sikert aratott - Ajándékot kaptak a szivacsból alkotó ovisok

– Március elején hirdettük meg a Tavaszi napfénycsalogató című programunkat a vásárhelyi óvodákban. A szegedi Haász Kft.-től több száz szál színes szivacsot kaptunk, amit kiosztottunk a jelentkező óvodák között – tudtuk meg Juhász Tündétől, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület egyik alapítójától.– Arra kértük az óvó néniket és a gyerekeket, hogy a szálakból készítsenek bármit, ami az eszükbe jut. Az elkészült műveket pedig lájkvadászatra bocsátottuk a közösségi oldalon. Büszkén jelenthetem, hogy közel 3000 tetszést kaptak a nem mindennapi művek.A pályázaton hét vásárhelyi óvoda vett részt. Nagyon kreatív dolgok születtek, például bálna, krokodil, tavaszai táj, Noé bárkája, pillangók, szélmalom és még sok minden más.– Most a megérdemelt jutalmat hoztuk el, a Haász Kft. felajánlásából. Környezetvédelmi szempontból is fontos fa játékeszközöket kapnak az óvodások – mondta Juhász Tünde. Hétfőn reggel elsőként a Szabadság téri Óvodában jártak az egyesület tagjai, hogy átadják a gyerekeknek a játékokat, például mosógépet, varrógépet, kenyérpirítót, mikrohullámú sütőt, amelyekkel a babasarokban tudnak majd játszani.Juhász Tünde hangsúlyozta, bár hirdethettek volna a lájkok alapján sorrendet, de az egyesület úgy gondolta, hogy ebben a pályázatban minden résztvevő győztes volt.Kiemelte, a jövőben is közösségerősítő, értéképítő programokon dolgoznak, mint amilyen a téli, iskolásoknak szóló rajzpályázatuk, vagy a mostani, óvodásokat megszólító szivacsalkotás-pályázat volt.– Meglepődtünk, milyen sikere volt a pályázatnak, és mennyire kreatívak az óvodások – mondta Haász Ákos, a Haász Kft. ügyvezetője. – A vásárhelyi példából kiindulva országossá szeretnénk tenni ezt a programot, ezzel is segítve a nevelési-oktatási intézményeket.