A tánc közösséget formál: első versenyükön dobogósok lettek az Aranyossy-diákok

Az Aranyossy-iskola táncosai legutóbb Magyarbánhegyesen arattak sikert.

Aranyossy-napok



Az Aranyossy-napokat március 29-én a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban színházi előadás nyitja. Április 1-jén, hétfőn 10 órától mentálhigiénés konferencia lesz a református ótemplomban. Másnap, az autizmus világnapja alkalmából kiállítás, majd 14 órától konferencia lesz az ótemplomban, szakér- tőkkel, szülőkkel. Ezt követi az autisták felvonulása flashmobbal, végül a Nem adom fel együttes koncertje. Szerdán

családi sportnap zárja a rendezvénysorozatot, sporttal, egészséges életmóddal, ökoprogramokkal, virágültetéssel.

– Nagyon jó, nagyon izgalmas volt! – lelkendezett Belovai Melani Maja, a vásárhelyi Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola 6. osztályos tanulója, aki tagja volt a suli bronzérmes tánccsapatának a magyarbánhegyesi vetélkedőn. – Jó csapatot, egységet alkottunk, a tanáraink mindenben segítettek, és az emberek nagyon kedvesek voltak. Jól éreztem magam. Sok barátot szereztem, és szeretnék jövőre visszamenni – mondta Maja.A vásárhelyi Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola csapata (Gyurosovics Adrián, Berecki Dániel, Mohai Renáta, Oláh László, Rekiczki Márió, Rostás-Farkas Lionel, Belovai Melani Maja, Károlyi Dávid, Juhász Bence, Bánfi Molli, Ajtai Tifani, Mihály Szabrina, Mohai Olívia), mint arról már beszámoltunk, 3. lett a Magyarbánhegyesen rendezett SZÍN-TE kulturális találkozón. Dance mix (hiphop, R&B és roma táncok egyvelege) előadásuk nagy sikert aratott. Az eseményen, amelyen elsősorban gyógypedagógiai intézmények csapatai vehettek részt, az Aranyossy először indult.Az iskola igazgatója, Kissné Hatvani Erika elmondta: minden pályázati, szereplési lehetőséget keres, ahol a suli diákjai megmutathatják tudásukat, és amit talál, továbbítja az érintett kollégáknak. Ebbe a sorozatba illeszkedett Magyarbánhegyes is. Nagyné Laskai Nóra gyógypedagógus és Fekete István Tamás testnevelő irányításával lelkesen készültek a fiatalok a kulturális találkozóra, korábbi produkciót frissítettek fel. – A tánc személyiségfejlesztő, közösségformáló, de nem terápiás céllal alkalmazzuk. Jó volt hallgatni a diákok beszámolóit, történeteit, látni őszinte boldogságukat, örömüket. Együtt örültünk velük a 3. helyezésnek – közölte Hatvani Erika.Nagyné Laskai Nóra és Fekete István Tamás elmondta: nagyon aprólékosan, türelmesen, tudatosan kellett dolgozni a sajátos nevelési igényű nebulókkal. Kis lépésekkel haladtak előre, alakítottak ki, fejlesztettek egy-egy tánclépést, karaktert (színházi előadásokat is készítenek, például az Aranyossy-napokra).– Tanulságos volt látni, hogy más intézmények miként készültek, milyen produkciókkal érkeztek a tánc, valamint a színházi kategóriában – mondta Fekete István Tamás. Kolléganője, Nagyné Laskai Nóra annyit fűzött hozzá: sokkal felszabadultabbak voltak a gyerekek, mint az iskolában, de baj nem volt senkivel.– Jól éreztem magam, az ebéd is finom volt, és nagyon kedvesen fogadtak minket. A műsorok, fellépések is érdekesek voltak. Jövőre is szeretnék elmenni erre a fesztiválra – jelentette ki a hatodikos Rostás-Farkas Lionel. Ezzel egyetértett osztálytársa, a szintén csapattag Károlyi Dávid, aki hiphopot táncolt, ő is szívesen elmenne újra Magyarbánhegyesre, ahol most járt életében először.