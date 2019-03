A Telekosár bejött, már csak a szakácskönyv hiányzik

Rozália előre felkészült az akciós termékekből, és azokra költötte el Telekosár-nyereményét.

Fotó: Kuklis István

A hétköznapokra vásárolt be nyereményéből a 60 éves Szenti Józsefné Kopornyik Rozália, akit lánya kísért el Szegedre.A nyugdíjas asszony férjével él vásárhelyi kertes házukban.– Korábban tartottunk jószágokat, ma már nem bíbelődünk velük. A zöldséget és a gyümölcsöt a helyi piacon szerzem be, soha nem a boltból. Heti egy-két alkalommal megyek ki, a jól megszokott árusaimat keresem fel – mondta.Rozália tartós élelmiszert – száraztésztát, lisztet, olajat, rizst, cukrot, üdítőt –, illetve tisztálkodási cikkeket tett kosarába. Biztosra ment, hiszen otthon alaposan felkészült az üzlet akciós termékeiből, így bevásárlólistájára is azok kerültek fel. Mivel szinte mindennap főz férjének, csirkecombot, sertéstarját és -oldalast, valamint pulykaszárnyat választott a húspultból. A tejtermékek közül trappista és kockasajtot, margarint, vajat vásárolt.A korábban adminisztrátorként, pénztárosként dolgozó asszony 10 éve fizet elő a Délmagyarországra, amely sokáig az édesanyjának járt. Aztán az évek múltával Rozália nevére került át az előfizetés.– Az újsággal régóta játszunk már, de soha nem nyertünk még. Nagy volt az öröm, hogy végre sikerült, méghozzá a Telekosárral. Délmagyar-szakácskönyvet is szeretnék, de ez egyelőre várat magára – mesélte Rozália, akinek leginkább a reggeli ébredés után van ideje átlapozni az újságot. Állítása szerint minden hír érdekli, a mellékleteket is szereti, különösen a Lakás és kert magazint. Férje, József a rejtvényekért van oda. Ő korábban gépkocsivezetőként egy közeli téeszben, majd a városellátónál dolgozott. Jövedelmüket háztájival egészítették ki, évekig dinnyéztek is. Mára belefáradtak a sok dologba, inkább a szintén Vásárhelyen élő családdal foglalkoznak. Két gyermekük született, egy fiú és egy lány, utóbbi révén egy 18 éves unokának örülhetnek.