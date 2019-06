A többség elutasította a hitelfelvételt - Megszavazták a pluszpénzt városüzemeltetésre

– Ezúton is szeretnék gratulálni Kis Andrea alpolgármesternek, aki szerdán egészséges gyermeknek adott életet. Sára 3700 grammal és 50 centivel született – kezdte rendhagyó bejelentéssel Márki-Zay Péter, Vásárhely polgármestere a nyári szünet előtti utolsó rendes közgyűlést. A folytatás is szokatlanul békés volt, és munkával telt.



A zajló beruházásokról a távozó Mucsi László helyett a jogi iroda vezetője, Keresztury Mónika beszélt. A legfontosabb, hogy a tramtrain-beruházásban június 30-ra teljesen elkészül az Ady és a Bajcsy-Zsilinszky utca. Előbbin újra két irányban lehet majd közlekedni, utóbbi – a Kálvin téri körforgalom munkálatai miatt – továbbra egyirányú marad.



A közgyűlés legfontosabb pontja az idei költségvetés módosítása volt, amellyel városüzemeltetési feladatokra csoportosítottak át összegeket. A feladatot ellátó HMSZ Nonprofit Zrt. 136,5 millió forintos tőkepótlást kapott, valamint üzemeltetésre további 112 milliót biztosítanak a városi cégeknek. Az összeg jelentős része – legalább 90 millió forint – a HMSZ-nél landol majd. A költségvetési módosításról egyhangúan döntött a grémium.

A likvid hitelt, még karcsúsított, kompromisszumos formában sem támogatta a fideszes többség. Márki-Zay Péter és a városvezetés 500 milliót szeretett volna, de a könyvvizsgáló által javasolt 250 milliót sem szavazták meg. Azzal indokoltak: ezt az év végéig vissza kell fizetni, és ezzel ne adósítsák el a várost.

Keretes: Együttműködés



Cseri Tamás (Fidesz-KDNP) a közgyűlést követő sajtótájékoztatón elmondta: a polgármester és a városházi szakemberek együttműködőek voltak, a költségvetés módosításánál elfogadták javaslataikat és a mellettük szóló érveket. Hangsúlyozta: továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy a kórházi kórtermek felújítására az idei évre és jövőre félretett 1–1 milliárd forintot kizárólag arra költsék el.