A vásárhelyi gimisek még a tűz előtt látták a Notre-Dame-ot - fotók

Fotó: Facebook/Asztalos Krisztina

Nagyon várták a diákok, hogy végre láthassák a Notre Dame-ot. Vasárnap még sikerült megnézniük.Fotó: Facebook/Fekete-Nagy Katalin

Hatnapos franciaországi kiránduláson vettek részt a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium, Általános Iskola franciát tanuló diákjai. Az úton 34 tanuló, 3 pedagógus, 2 szülő és az idegenvezető vett részt. A csoport kedden már hazafelé tartott. Amikor a kirándulás szervezőjével, Fekete-Nagy Katalin pedagógussal telefonon beszéltünk, Németországban voltak.- A program részeként vasárnap délután jártunk a Notre-Dame-ban. Körbejártuk a katedrálist kívül-belül. Nagyon sok fotót készítettünk, a gyerekek és mi felnőttek is, hiszen katartikus élmény volt ott lenni. Többen ismerték Viktor Hugo regényét, vagy látták filmen. Ezért is előzte meg nagy várakozás a katedrálisbeli látogatást. Hétfőn pedig, délután 1 óra körül részt vettünk egy sétahajózáson a Szajnán. A vízről több oldalról láthattuk a Notre-Dame-ot. Nekem is van egy fotóm, hogy szép színes bokrok övezik a gyönyörű épületet. Nem gondoltuk volna, hogy pár órával később micsoda tragédia történik vele...Fekete-Nagy Katalin elmondta, hétfőn késő délután már úton voltak a tranzitszállásuk felé, amikor az egyik kolléganőjét felhívták Magyarországról, hogy mi van velünk, mert ők már hallottak a tragikus tűzről.- Mi felnőttek így tudtuk meg, hogy ég a Notre-Dame. Amikor szóltunk a gyerekeknek, hogy nyugtassák meg az otthoniakat, hogy mi biztonságban vagyunk, hiszen akkor 400 kilométerre járunk Párizstól, kiderült, hogy ők már értesültek a hírről... A szállásunkon minden szobában volt televízió. Mindannyian a tévé elé szegeződtünk, figyeltük a közvetítéseket, a riportokat. Láttuk, hogy sírtak az emberek. Az első gondolatunk az volt, hogy nem hisszük el, hogy ez igaz, csak valami tévedés lehet. Különösen úgy, hogy tudjuk, mi voltunk az utolsó emberek egyikei, akik láthattuk még teljes épségében a Notre-Dame-ot. Mire újjáépítik az hosszú idő lesz, de már soha nem lesz olyan, mint volt...