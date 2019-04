A vásárhelyi gimisek még a tűz előtt látták a Notre-Dame-ot - fotók

A program részeként vasárnap délután jártunk a Notre-Dame-ban. Körbejártuk a katedrálist kívül-belül. Nagyon sok fotót készítettünk, a gyerekek és mi felnőttek is, hiszen katartikus élmény volt ott lenni. Többen ismerték Viktor Hugo regényét, vagy látták filmen. Ezért is előzte meg nagy várakozás a katedrálisbeli látogatást. Hétfőn pedig, délután 1 óra körül részt vettünk egy sétahajózáson a Szajnán. A vízről több oldalról láthattuk a Notre-Dame-ot. Nekem is van egy fotóm, hogy szép színes bokrok övezik a gyönyörű épületet. Nem gondoltuk volna, hogy pár órával később micsoda tragédia történik vele...