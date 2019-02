A vásárhelyi körgyűrű már bezárult, de az út még le van zárva: kész a keleti elkerülő, de még nem használhatjuk

A helységnévtáblák helye is megváltozik. Fotó: Kovács Erika

A múlt hét elején több másik autóssal együtt mi is végigmentünk a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő úton, ami a volt 47-es főutat, a Kutasi utat köti össze az Erzsébeti úttal. Nem tiltotta semmi. Akkor éppen a havat takarították le a gépek a 3,2 kilométeres szakaszról.Az út, autós szemmel, kiváló, a szintbeli vasúti kereszteződésben működött a jelzőlámpa. Azóta azonban szegélykövekkel zárták le az utat, jelezve, hogy még nem használható.Mint ismeretes, még az előző vezetés nyert forrást a keleti elkerülő út építésére. Az első kapavágásokra még a polgármester-választás előtt került sor. A cél az volt, hogy körgyűrűt hozzanak létre Hódmezővásárhely körül. A tavaly márciusra megvalósult északi elkerülő út elkészülte után ebből már csak a keleti elkerülő 3,2 kilométeres szakasza hiányzott. Az északi elkerülő is hatalmas forgalmat vesz le a belvárosról. Hódmezővásárhely élhetőbbé, egészségesebbé vált. A levegő tisztább, a forgalom pedig kisebb. A keleti elkerülő az ipari park kamionforgalmának levezetését segíti majd A 3,2 kilométer hosszú útra 1,8 milliárd forint pályázati forrást nyert a hódmezővásárhelyi önkormányzat. A két végponton, illetve a Csomorkányi útnál körforgalom épült. A Szeged–Békéscsaba vasútvonalat pedig szintbeli vasúti átjáró keresztezi, ahol fénysorompó irányítja a forgalmat.A beruházás elkészült. Információink szerint a műszaki átadás is megtörtént. Jelenleg a forgalomba helyezési eljárás zajlik, ami a múlt héten csütörtökön közigazgatási bejárással kezdődött. Nem hivatalos forrásból úgy tudjuk, előreláthatólag február végén, március elején adják át a forgalomnak a keleti elkerülőt.A beruházással nagyobb lett Hódmezővásárhely. Ugyanis a helységnévtáblákat is áthelyezik. A jelenleginél néhány száz méterrel kijjebb, a körforgalom ATEV felőli részén kezdődik, illetve ér véget majd Hódmezővásárhely. Az új táblák már a helyükön vannak, egyelőre letakarva. Már amennyi nejlonzsákot az elmúlt napok szélvihara még rajta hagyott a táblákon.