A vásárhelyiek szerint aki a gyerekek örömét elrontja, az mindenre képes

Még a múlt héten rongálták meg a Damjanich utcai játszóteret, azóta kijavították. FOTÓ: IMRE PÉTER

A múlt héten arról számoltunk be, hogy Vásárhelyen a megrongált Damjanich utcai játszóteret – letörték és elvitték a labirintusjáték léceit, ellopták a homokozó árnyékolóját – a Komplex Dance Stúdió hat számjegyű adományából újítja fel az építtető és tulajdonos Tiszta Szívvel Egyesület és Alapítvány.A Tiszta Szívvel 12 év alatt hét játszóparkot épített a városban, a Népkertben, a Damjanich utcában, az Eu­­ró­­pa parkban, a Hódtóban egy játszóteret és egy BMX-pályát, továbbá Béketelepen és Újvároson. Játszóterenként, mindent beleszámítva, a játékelemektől a parkosításig, a nagyságtól és felszereltségtől függően 20–30 millió forintból – sorolta Lázárné Megyeri Zita, az egyesület elnöke. A vandáloknak „hála" a Damjanich ut­­cait és az Európa parkit már kétszer teljesen felújították. Az egyik legextrémebb eset az volt, mikor felgyújtották a népkerti hajójátékot.Korábbi megállapodás alapján egyébként a tulajdonjog az egyesületé maradt, az üzemeltetés azonban az önkormányzat feladata. Itt kell megemlíte­­ni, hogy a Damjanich utcain a labirintust valaki kijavította, igaz, nem az eredeti kinézet, díszítés szerint, és láthatóan más színű deszkát használva. Az igénytelen munka – igaz, a játék így használható – felháborította a szülőket és a Tiszta Szívvel tagjait egyaránt. A rongálási kedvet biztosan csökkentenék a térfigyelő kamerák, ahol van, ott már lefüleltek a segítségével elkövetőt. A Damjanichon nincs, és sajnos az elhelyezése problémás lenne.A fentiek miatt arra gondoltunk: felkeresünk néhány vásárhelyi játszóteret, megnézzük, milyen állapotban vannak. Sétánkat az Európa parkban kezdtük, úgy láttuk, ott minden rendben van. A Hódi Pál utcainál, a Hódtóban lévő BMX-, gyorskorcsolya- és gördeszkapályán és a közeli játszón minden rendben volt. Utóbbi szomorú képet mutatott – üresen, gyerekek nélkül. Igaz, a szomszédos BMX-arénában éppen verseny zajlott.Szintén minden rendben volt a Kaszap utcai és az Ár­­pád utcai tájház közelében, panelek közt megbújó játszó­tereken is, bár előbbin hiányzik egy rugós játék, de az már évek óta. A népkertin sem láttunk rongálást – csak egy kerítésdeszka hiányzik –, és Vásárhely legújabb játszóteréről, az idén május 1-jén átadott pihenőparkban lévőről is ezt állapíthattuk meg. Több szülővel, nagyszülővel beszélgettünk, mindegyikük elítélte a vandalizmust, és akadtak, akik úgy fogalmaztak: az az em­­ber, aki a gyerekek játékát, örömét elrontja, mindenre ké­­pes, és valószínűleg nincs családja. Több kilométeres és órás túránk összképe most pozitív lett.– Egyesületünk az elmúlt években adományokból és sa­­ját pénzből már több százezer forintot költött az általa alapított, építtetett játszóterek folyamatos felújítására. Egyszerűbb, praktikusabb és olcsóbb lenne vigyázni rájuk – mondta Hajdú Józsefné, a Tiszta Szívvel Egyesület és Alapítvány tagja.A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztá­lyától kérdésünkre azt a vá­­­­laszt kaptuk, hogy a bűn­cse­lekményi értékhatárt elérő kárt okozó játszótéri rongálás az elmúlt egy évben kétszer fordult elő Vásárhelyen. A nyo­­mozók az elkövetők kilétét mindkétszer megállapították, az eljárást befejezték.