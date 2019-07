Adják-veszik az ingyenes ebédet Vásárhelyen

A nyári ingyenes gyermekétkeztetés azoknak a 6–10 év kö­­zötti vásárhelyi gyermekeknek jár, akik után a szüleik gyermekvédelmi kedvezményt kapnak. Az igényelt ebédjegyek névre szólóak. A polgármeste­­ri hivatal gyorshírszolgálata szerint azonban nem mindig azok mennek az ételhordóval a Kalmár Zsigmond-középiskola ebédlőjébe, akiké a jegy.



A konyhán dolgozóktól úgy értesült a városháza, hogy vannak szülők, akik üzletelnek a havi ebédjeggyel, amit 5 és 17 ezer forint között adnak el.



Korábban a rászoruló gyermekek az ebédlőben fogyaszthatták el az ételt, amit a szülők kérésére változtattak meg, hogy a maradék ne vesszen kárba. Otthon, ha marad az ebédből, azt később is meg­eheti a gyermek. Ez a legtöbb rászoruló családban így is van. Örülnek a segítségnek.



– Az ételhordós megoldás elméletileg tehát bevált, ha egyes szülők nem akarnának pénzt csinálni az ingyenes tá­mogatásból. Kollégáink változatos magyarázatokat szoktak kapni: az ebédjegyet a trükközők „elhagyták", mások „odaadták náluk is rászorulóbbaknak". De akadt olyan család is, amelyik a már tőle kiemelt, tehát nem vele élő gyerekek után vette fel a jegyeket – írta a gyorshírszolgálat.



A trükközőket igyekeznek ki­­szűrni. A városházán keresik a szankcionálás lehetőségét. A gyorshírszolgálat szerint annak lenne visszatartó ereje, ha az érintetteket egy évre ki­­zárnák a települési támogatá­sok köréből, és az érintett gye­­rekeken az önkormányzat másféle módon segítene.