Aggódnak közösségi házukért a szikáncsiak - Az erzsébetiek szerint az olvasókör nem csinál semmit

Az erzsébeti közösségi ház nagyon magára hagyott. Még az őszi falevelek is a kiskapuban vannak.

Fotó: Kovács Erika

Lapunk is beszámolt arról a sajtótájékoztatóról, amelyet április elején Benkő Zsolt önkormányzati képviselő tartott Szikáncson. Arról szólt, hogy a vásárhelyi önkormányzat egy hivatalosan be sem jegyzett erzsébeti szervezetnek adta oda a szikáncsi közösségi ház használati jogát. A szervezet vezetője fél évig volt előzetes letartóztatásban. Az erzsébeti olvasókör vezetője ellen kábítószerügyben folyt eljárás, de még nincs ítélet. Erről Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere is beszélt az egyik közelmúltbeli heti videójában. Benkő Zsolt a legutóbbi közgyűlésen interpellált ebben a kérdésben. Elmondta, a szikáncsi részönkormányzat 2007 óta használta az épületet, számos programot szerveztek. Sérelmezte, hogy ezentúl egy házi őrizetes embertől kell elkérnie a közösségi ház kulcsát.Elmentünk Erzsébetre, mert szerettünk volna találkozni az említett emberrel. A helyiektől kérdeztük, hol lakik, kiderült, nem Erzsébeten, hanem Hódmezővásárhelyen, de nem tudták, hol.Ez ügyben Erzsébeten több emberrel beszéltünk, de a nevüket nem adták nyilatkozatuk mellé. Azt mondták, az olvasókör nem szervez közösségi programokat évek óta. A két régebbi elnök meghalt, a következő külföldre költözött, a jelenlegi vezetőnek pedig csak a zűrös ügyeiről lehet hallani. Legutóbb a múlt héten járt Erzsébeten. Hallottak nőnapi rendezvényről, de az nem volt világos, kik kaptak rá meghívást.Azt mi is láttuk az épületnél, hogy még az őszi faleveleket sem söpörték el a kiskapuból.Hódmezővásárhely legutóbbi közgyűlésén elhangzott, 21 szikáncsi kezdeményezte a Szikáncsi Olvasókör megalakítását, kérték az épület használatát is. Ennek az olvasókörnek az elnöke is az erzsébeti civil szervezet vezetője.A szikáncsiak nem értik, hogyan adhatták oda az épületük kulcsát olyannak, aki nem helybeli. Névvel ők sem nyilatkoztak. A helyi részönkormányzat sok programot szervezett a farsangtól a falunapig. Nem világos, hogy ezek folytatódnak-e ezután. Akikkel beszéltünk, nem hallottak arról, ki lehetett az a huszonegy ember, aki új olvasókör létrehozását indítványozta.