Álhadnagy öletett meg 56 férfit - száz éve ilyenkor román megszállás alatt állt Hódmezővásárhely

Nem kell kivonulniuk a trianoni békeszerződés aláírása után sem, hiszen Hódmezővásárhely területe Romániához kerül - legalábbis így tervezte a román hadsereg, melynek katonái berendezkedtek a városban 1919 tavaszán. Erről tanúskodik az a román térkép is, amit az Emlékpont kamaratárlatán állítottak ki: Makó és Hódmezővásárhely a határ keleti oldalán látható rajta. Április 30-án szállták meg a várost, sokat a háború által megtépázott lakosság nem tehetett ellenük - a hadba vonult 15 ezer vásárhelyi férfiból 2800 nem jött haza. Júliusban ugyan kivonultak egy kis időre, mert elterjedt a hír, hogy érkezik a Vörös Hadsereg - de ez végül nem történt meg, így visszajöttek.

Vittek mindent, még a Tornyai-képeket is

Az első világháborúban a legnagyobb veszteséget a Dél-Alföld: Békés, Csanád és Csongrád vármegye lakossága szenvedte el. Hódmezővásárhelyről 1914 és 1918 között közel 15 ezer férfi vonult hadba, akik közül mintegy 2800 katona lett a háború áldozata. Amíg Magyarországon a háború során a férfi lakosság átlag 3%-a pusztult el, Vásárhelyen 9,4 százalék - áll Szenti Tibor író, néprajzkutató Tömeggyilkosság Hódmezővásárhelyen 1919 című írásában.





Amit még elvittek. Lista a károkról az Emlékpontban.



2014-es cikkünkben írtuk: Az I. világháborút követő zűrzavarban, 1919-ben Hódmezővásárhely többször cserélt „gazdát". A vörösök helyére a franciák jöttek be Makó felől, utánuk a románok érkeztek. A bandákba tömörült román katonák zaklatták a tanyákon élőket, erőszakoskodtak a nőkkel. 22 emberük halt meg a Vásárhely környéki harcokban, a bosszú, megtorlás is mozgathatta a katonákat - talán ezért sem volt nehéz dolga a 25 év körüli Berényi Lászlónak. Az egykori magyar katona addig a tanyavilágban bujkált, de rövid időn belül a román hadsereg egyenruhájában került elő, és kinevezte magát rendőrparancsnoknak. Egy ideig kapóra jöhetett a megszállóknak, hogy valaki "elvégzi a piszkos munkát."



A románok, mint ahogy azt a megszálló hadseregek szokták, a rekvirálásban is jeleskedtek. Szenti Tibornak szólalt meg Kiss Ferenc szemtanú, aki az alábbiakat idézte fel:

„A parasztfiatalok „tambura bálakba" jártak esténkint. Így védeköztek, mert ahun 8-10 embör összegyütt, oda mán nem mertek bemönni a románok. Nappal végigjárták a tanyákat, és ahun szép nagy fák vol­tak, mögparancsolták, hogy vágják ki. Ezzel keresködtek. Eladták a saját zsebükre. A katonai őrjáratok fegyver utáni kutatás címin a ruhásszekrényöket dúrták föl, és főleg a nagylányoknak összegyűjtött, vadonatúj stafírungot vitték el. Úgy kifosztották a lakosságot, hogy péz helyött csak tojással löhetött fizetni. A dohánynak olyan nagy lött az ára, hogy ëgy tőtet dohányért ëgy tojást is adtunk."

Az Emlékpont kiállítását Nagy Gyöngyi történész állította össze. Fotók forrása: Emlékpont

Az Emlékpont sajtóanyagában az áll,

több száz vagonnyi gabonát, lisztet, több ezer élőállatot foglaltak le, leszerelték a világhírű Kalmár-rostagyárat.

A műértői véna is kidomborodhatott némely tisztben, mert Tornyai János több mint hétszáz festményét és rajzát is magukkal vitték.

Ha nem megy hozzá a lány, kiirtja a családját

Berényi László és állandó kísérője, Nagy Géza ebben is partner volt. A Wikipédia részletesen közli, milyen rémtettek írhatóak a számlájukra: járták a város házait katonákkal, névleg ellenállók után kutatva, gyakorlatilag fosztogatni mentek. A város gazdagabb családjaiból mondvacsinált indokokkal túszokat szedtek, akik addig nem szabadultak, amíg a hozzátartozók nem fizettek Berényiéknek. "Megérzés" vagy személyes ellenszenv is vezette, amikor letartóztatott embereket, a kínzásukban maga is részt vett. Erőszakkal feleségül vett egy hódmezővásárhelyi lányt. Arany Mária egyszerű vásárhelyi lány volt, Berényi ezzel akarta hitelesebbé tenni magát a helyiek szemében. Egy korabeli lap így írt az esetről:



„Berényinek vasárnap volt az eljegyzése egy vásárhelyi lánnyal. Az eljegyzés nagy dáridó mellett folyt le…, a leány nem akart hozzá menni, azonban a leány szüleit azzal fenyegette meg, hogy ki fogja irtani az egész családot, ha a leányt nem adják hozzá."

Ha mindez nem lenne elég: a nevéhez fűződik Hódmezővásárhely történelmének legvéresebb tömeggyilkossága, amiről az Emlékpont kamarakiállítása is megemlékezik.

Aki szembejött, azt magukkal vitték