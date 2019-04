Almási Istvánról neveznék el a pihenőparkot Vásárhelyen

Az egykori Kossuth Zsuzsanna középiskola helyén a pihenőpark 850 millió forintból valósult meg.

- A Kossuth középiskola épülete, ami a park helyén állt, 2010 körül már nagyon elavult. A szakemberek a felújítást sem javasolták. Ezért a képviselő-testület a bontás mellett döntött - beszélt a park múltjáról Kecskeméti Rita, fideszes képviselő a keddi sajtótájékoztatón.- A korábbi városvezetés a lakosság bevonásával döntötte el, hogy mi legyen az intézmény helyén. Az emberek rekreációra alkalmas zöldterület szerettek volna. Így jött a pihenőpark ötlete. Szerencsére éppen akkoriban írtak ki egy olyan pályázatot, amivel az elképzeléshez forrást is szereztünk.Kecskeméti Rita arról is beszélt, hogy a park átadásának eredeti időpontja tavaly decemberben lett volna, de 2018-ban, már a jelenlegi városvezetés idejében, nem sikerült a közbeszerzést időben lebonyolítani, így a kivitelező csak később vonulhatott fel a munkaterületre.- Bár nem mindenki örült annak, hogy ez a terület megszépül, ennek ellenére is elkészült a park - említette meg Kecskeméti Rita.- Az előző városvezetés időszakában minden évben tízmilliárd forintokat építettünk be a városba. Csendes, folyamatos fejlődés jemllemezte a várost - vette át a szót Cseri Tamás képviselő.- Márki-Zay Péter idejében viszont egy éve nem történtek új beruházások. Igazából elképzelése sincs, hogy milyen irányban fejlődjön tovább a város. Erre a parkra is Almási István idejében sikerült forrást szerezni. Azt szeretnénk, hogy ha a vásárhelyiek lejönnek majd a parkba, gondoljanak egy kicsit rá is. Amikor ő vezette a várost, az itt élők nem fordultak egymás ellen. Nem a viszályról, hanem az építésről volt híres Hódmezővásárhely. Amennyiben októberben a Fidesz képviselői kapnak a város lakosaitól bizalmat, akkor ezt a parkot szeretnénk Almási Istvánról elnevezni - jelentette be Cseri Tamás.