Amilyen a család, olyan a társadalom: hivatásról, a nők szerepéről és feladatairól is beszélt Szőnyi Kinga Vásárhelyen

A kirakatüvegŰ

Életszagú történetek

Szőnyi Kinga a rendszerváltás óta először járt Hódmezővásárhelyen. Fotó: Török János

Életveszélyes dokumentumok

Csodát kapunk

Amilyen a család, olyan a társadalom

Az érdekszövetség



A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, amelynek Szőnyi Kinga az elnöke, 2000-ben alakult. Számos polgári és keresztény értékrendű civil női szervezetet képvisel. Céljuk, hogy megvalósítsák a Kárpát-medencei – vagy ahogy az elnök asszony többször fogalmazott Vásárhelyen, a Kárpát-hazában – női szervezetek összefogását, és az elődöktől örökölt értékrendet megtartsák. Működésük egyik eleme a szemléletformálás. Arra törekednek, hogy a női szempontok megjelenjenek a közgondolkodásban, és erősödjön a „gyengébb nem" közéleti szerepvállalása. Évente 2-3 rendezvényük van, a Parlamentben is tartanak. Minden esztendőben kiosztják a Magyar Családokért Díjat, amelyet idén egy férfi kap majd meg. Pénzt is gyűjtenek, a határon túli magyar családoknak és szervezeteknek. De gyűjtöttek már a Damaszkuszban élő keresztény közösség gyermekeinek táboroztatására is, közel 5,7 millió forint jött össze.

– A nemzet ereje a család erejében rejlik. A család a legnagyobb érték, tenni kell érte – mondta szerdán a vásárhelyi Emlékpont konferenciatermében az 59 éves, debreceni születésű Szőnyi Kinga egykori modell, manöken, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület Hagyomány és modernitás – Női szerepek a 21. században című sorozatának vendégeként.A Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke elárulta: a rendszerváltás óta először jár Hódmezővásárhelyen, korábban a helyi Hódiköt termékeit mutatta be, sokat dolgozott az ismert, híres céggel. Ebből következően az Emlékpontban is először fordult meg, viszont annak idején nagy hatást tett rá a megnyitása, mert a múltat az akkor éltek tolmácsolásában kell továbbadni utódainknak, gyermekeinknek. – A könyvből tanultak pontosak, de papírízűek és szárazak; egészen más, ha Erzsi néni vagy Laci bácsi meséli el a történteket. Az életszagú, sőt maga az élet – közölte.Szőnyi Kinga katolikus, otthon, a 2. emeleti lakásban keresztelte meg édesanyjának egyik testvére – ketten is papok lettek közülük. Zenét is tanult, először zongorázott – szülei karácsonyra meglepték egy pianínóval, hitelre vették –, majd csellóra váltott. Azzal zsarolta a családot: ha nem csellózhat, abbahagyja a zongorát is. Gyerekként is fejlett igazságérzettel rendelkezett, amivel olykor megsértett, megbántott másokat, például akkor, ha úgy érezte, rosszabb jegyet kapott, mint szerinte érdemelt volna. – Megértették velem, nem elég valamit jól csinálni, ha lehet és tudom jobban is – ismerte el. Azóta ehhez tartja magát. Sokat jelentett számára a személyes varázs, így kezdett hímezni is, két fia ruháit rendszeresen ő varrta. – Szeretem a szakmájukat jól tudó, értő embereket, az olyan mindig hat rám – jelentette ki.Sikeres modell lett a 80-as években (például Fabulissimo termékeket, olimpiai formaruhákat is bemutatott), eljutott New Yorkba, míg élete első divatbemutatója Moszkvában volt. Tanára, majd kollégája volt a magyar modell-legenda, a fabulonos Pataki Ági. Nem modell vagy manöken akart lenni. Középiskolás korában eljárt statisztálni filmforgatásokra, ott a csapatmunka hatott rá, és a háttérben, a kulisszák mögött szeretett volna dolgozni. Az vonzotta. Szerepelt Jancsó Miklós és Szabó István filmjeiben statisztaként, külföldi sztároknak és Pécsi Ildikónak volt a dublőre.– Az 56-os forradalom és szabadságharc a családunkat is érintette. New York előtt figyelmeztettek, nem lenne jó, árthatna nekem, ha emigránsokkal, disszidens magyarokkal futnék össze, és azok társaságában mutatkoznék. Megfogadtam a tanácsot: nagybátyámmal, Végvári Vazul atya ferences rendi szerzetessel Kanadában találkoztam, ott adott át olyan dokumentumokat, amelyeket életveszély volt hazahozni. Tulajdonképpen csempészni. Nem buktam le. Vazul atyáról tudni kell: mikor 1956 októberében kitört a forradalom, Esztergomból gyalog ment Budapestre. Fegyveres, katonai jellegű egység parancsnokaként lövetett a szovjetekre. Keresték is később a „barna csuhást". Azokat az értékeket követem, vallom, amelyeket ő, ezért a mobilszámom is két 56-ossal zárul – mesélte Szőnyi Kinga.Férje, a kétszeres fedett pályás Európa-bajnok távolugró, Szalma László intése ellenére ott volt a tévészékház 2006-os ostrománál. Azt mondta párjának: ha valami baj történik vele, esetleg meghal, büszkén mesélheti fiaiknak, édesanyátok hallgatott a tanácsra, mikor azt mondták, tetszettek volna forradalmat csinálni, „én ott voltam, megtettem". 1989-ben Nagy Imre és mártírtársai újratemetésen otthon hallgatta Orbán Viktor legendássá vált beszédét. Nem lehetett ott a helyszínen, várandós volt idősebb gyermekükkel, Vincével, de soha nem felejti azokat a perceket. – Arra gondoltam, fantasztikus, hogy mi adhatjuk az első gyermeket Magyarországon a szabad világnak. Sírtam örömömben – árulta el. Televíziózott is, például az Echo Tv Civil összefogás című produkciójának volt műsorvezetője, valamint a Demokrata körben volt meghívott vendég.Visszatérve a családhoz. Szőnyi Kinga szerint lehetetlen, hogy kisgyermek mellett egy nő egyszerre teljesítsen tökéletesen családanyaként, építsen karriert és még a nőiessége is hibátlan legyen. Nem lehet egyszerre három dologra maximálisan koncentrálni – azok elvesznek egymásból. – Az anyaságot viszont százszázalékosan kell megélni. Sokkal szegényebb lennék magam is, ha nem lenne két gyermekem – érdekes, soha nem akartam lányt, és végül két fiam született – és nem lennék több mint 30 éve házas. Igaz, a gyermekvállalás is lemondásokkal jár, de cserébe csodát kapunk – fogalmazott Szőnyi Kinga.– Amilyen a nő, olyan a család, amilyen a család, olyan a társadalom – folytatta. – Nem hiszek a férfi-férfi, illetve nő-nő házasságban, együtt-élésben. Abból nem születik gyerek. Márpedig egy család úgy teljes. Mindkét nemnek megvan az Isten által megszabott dolga, feladata, és az anya nagyon meghatározó a famíliákban. Fontos, hogy a család szerepét megerősítsük, annak nélkülözhetetlenségét megmutassuk. Mert ha ez, a család elvész, akkor szerintem a nemzet és Európa is – jelentette ki zárásként Szőnyi Kinga.