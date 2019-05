Átadták az új pihenőparkot Vásárhelyen

Sokan használták ki a lehetőséget és nézték meg közelről az új vásárhelyi pihenőparkot, melyet tegnap adtak át. Az ünnepségen a 831 milliós beruházás – ebbe tartozik az Európa Park felújítása is, például sportpálya és zöldfelület – műszaki részleteiről Kérdő Szabolcs, a fővállalkozó, kivitelező System Service Kft. projektmenedszere szólt.



– A jókedv és a napsütés garantálása nem szerepelt a szerződésünkben, de biztos vagyok benne, hogy szép időben sok örömöt okoz majd ez a létesítmény a vásárhelyieknek – kezdte Kérdő Szabolcs. – A kialakítás teraszos elrendezésű, dombok, virágos rétek is vannak a területen, illetve 2645 négyzetméteres tó, amin két híd ível át. Játszótér és szabadtéri fitnesz is található a parkban, alattuk eséscsillapító öntött gumiburkolattal – mondta. Megemlítette még a világítást, az ingyenes WiFi-t, a biztonságot szolgáló térfigyelő kamerarendszert és a kiültetett közel 25 ezer növényt.



– Az ünnepség közben kisütött a nap. Talán ez is jelképes, azt jelzi, hogy örömmel, szívesen járnak majd ide pihenni, kikapcsolódni a vásárhelyiek. Itt is harmóniában élhetünk a természettel. Az egyenlőséget is szimbolizálja, mert akadálymentesített – mondta Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, hozzátéve: a park fenntartása, üzemeltetése az első becslések szerint évente 40 millió forintba kerül. Közölte még: a büfé üzemeltetése iránt bár 12 vállalkozó is érdeklődött, végül mind visszalépett, vagyis jelenleg az még nem megoldott. Szóba került a park neve. Sokan javasolták, hogy az egykor a helyén álló műszaki szakközépnek, a Kossuth Zsuzsannának nevét vigye tovább. A Fidesz-KDNP-frakció pedig az előző napon, kedden tartott sajtótájékoztatón azt javasolta, a 2017. november 20-án elhunyt polgármesterről, Almási Istvánról nevezzék el.



– Mindkét ötlet, javaslat respektálandó, de nem egy ember, vagy egy csoport dönthet erről, a lakosságot kérjük, meg szavazzon, mi legyen az új pihenőpark neve – közölte Márki-Zay Péter. Az ideiglenes, a projekttől kölcsönzött elnevezés a Zöld Vásárhely Park. Az átadót követően a jelenlévők birtokba vették a létesítményt: a gyerekek játszottak, az idősebbek sétáltak és beszélgettek, a padokon pihentek.