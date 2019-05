Az attrakciók hiányoznak a városból: Hódmezővásárhely csak egynapos város?

A város egyik különlegessége az Emlékpont múzeum.

Képeslapra illő kép

Talán kulturális programokban legerősebb a város.

Vásárhelyen található múzeum, galéria, vannak templomok, a 3 kilométeres árvízvédelmi kőfal pedig kuriózum, sehol nincs még hasonló sem az országban. Akadnak látnivalók, például a Kossuth tér és környéke a városházával, a Fekete Sas és a Bankpalota épületével, az Alföldi Galériával, a Tornyai János Múzeummal és a város egyik legrégibb középületével, a Református Ótemplommal. Emellett természetesen ott van még az Emlékpont múzeum – a többivel együtt természetesen ezt is meg kell nézni.Mégis az embernek az az érzése, Vásárhely egynapos város. Annyi idő alatt minden bejárható, megnézhető. Azok, akik több napra érkeznek, felkeresik Szeged, Ópusztaszer és a környék nevezetességeit, túraútvonalait is.Megtudtuk: az is előfordul, hogy a Makóra, Szegedre érkezők felkeresik egy villámlátogatásra Vásárhelyt, és aTourinform-irodában – honlapján számos ötlet, tanács, program van – érdeklődnek, merre menjenek, mit nézzenek meg. Tavaly a szegedi sárkányhajó-világbajnokság idején „ellepték" a várost az amerikai turisták. Szezonban, júniustól szeptemberig érkeznek németek, hollandok, franciák, írek, és a környékbeli országokból is. Az elmúlt évben 3500-an szálltak meg vendégházakban, apartmanokban, és ebben nincsenek benne a hotelek, panziók. Reális becslés alapján a városban megszállók száma eléri, sőt meghaladja a 10 ezret, és jelentős tételt képviselnek az átutazók.Kijelenthetjük: Vásárhely nem elsődleges turisztikai célpont. Ahhoz olyan attrakció kellene, mint Makón a Hagymatikum, Szegeden a szabadtéri játékok és Ópusztaszeren az emlékpark, vagy szerte az országban a nagy gasztronómiai fesztiválok. Több vásárhelyivel beszélgetve az derült ki: az országban egyedülálló, már említett árvízvédelmi kőfallal lehetne valamit kezdeni, főzőversenyt rendezni mellette, illetve oda programokat szervezni.