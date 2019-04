Az EP-választás tétje a migráció

– A május 26-i európai parlamenti választások tétje nemcsak az, kik fognak kiköltözni Brüsszelbe, az is, kik költözhetnek be hozzánk – mondta a tegnapi sajtótájékoztatón Havasi Katalin, a vásárhelyi Fidesz elnöke. Fontos kérdés, hogy a kikerülők Magyarországot képviselik-e majd, vagy Brüsszel érdekeit akarják lenyomni a torkunkon – folytatta. Közölte: több 10 millió ember várja a „kapuknál", hogy Brüsszelnek milyen vezetése lesz, migránspárti vagy -ellenes.



– Minél többen érkeznek, annál inkább elterjed majd a rasszizmus, a terrorizmus és a nőgyűlölet – jelentette ki. Arra kérte a választópolgárokat, védjék meg Magyarországot, hogy magyar maradjon.



Kovács László önkormányzati képviselő azt mondta: a migráció eddig kevés bajt okozott, hála a déli országrészen húzódó kerítésnek. A migránsáradat megindulásakor, 2015-ben viszont átéltük, ahogy százezrek, milliók masíroztak át az országon – fűzte hozzá. Kijelentette, hogy a schengeni határ védelmének nemzetállami hatáskörben kell maradnia, amelynek hatékonyságára Olaszország és Magyarország is jó példa.



– Európa az európaiaké, Magyarország a magyaroké – mondta még a politikus.



A Fidesz–KDNP közgyűlési frakciójának vezetője, Hegedűs Zoltán városi aspektusból nézte az EP-választásokat. – A vásárhelyiek számára is fontos a migráció, hiszen karnyújtásnyira húzódik a határ – közölte. Azt mondta, Márki-Zay Péter azért bevándorláspárti, mert maga is az volt Kanadában, ahol végül kudarcot vallott, és hazakullogott. Brüsszel szekerét tolja, Soros embere. Bizonyosnak nevezte, hogy tőle, a migrációpártiaktól kap pénzt a kampányolásra.