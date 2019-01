Az internet húzta le a sárba Kakasszéket

Hozzáfogtak, szó nélkül

Ez most már kész?

Szünet a rossz idő miatt

Internetet vezetnek Kakasszékre, aminek nagyon örülnek a helyiek. A Székkutashoz tartozó településrészen alig több mint húszan élnek, de ott található a jó hírű mozgásrehabilitációs szanatórium is, ahová az ország számos pontjáról járnak gyógyulni a betegek. Nem is emel senki egy szót sem az internetes beruházás ellen. Ami viszont nagyon dühíti az embereket, az a kivitelezés módja. Karácsony előtt két nappal otthagytak csapot-papot a munkások.– Karácsony előtt nagyjából két héttel látott neki a kivitelező az árokásásnak. Erről minket senki nem értesített előre – mondta Kulich Dezsőné a röpke „falugyűlésen", amelyet azért hívtak össze, hogy elpanaszolják lapunknak a sérelmüket.– A munkakezdet első estéjén, ha a szomszédasszonyom, Erzsike nem szól, akkor lehet, hogy a sötétben be-leesek az árokba – ezt már Mrena Istvánné Emike sorolta.– Erzsikétől kértem lapátot és deszkát, hogy be tudjak jutni a saját házamba. A garázst azóta sem tudjuk használni, de a többi lakos sem. A gyermekem kocsija bent rekedt. Az enyém meg kint. Most a túloldalon parkol minden itt lakó.A kakasszékiekkel az úttesten álldogáltunk december 29-én, néhány méterre a szanatórium bejáratától. Nem volt forgalom, a gyógyintézet az ünnepekre bezárt. Az úttesten cuppogott a marasztaló sár. Az árkot ugyan betemették a munkások, de a földet nem döngölték el. Ha valaki ráhajt autóval, nem tud kijönni belőle traktor segítsége nélkül.Kakasszéken támpontos postaládákba kapják az emberek a küldeményeiket, amelyek most egy körülbelül 30 centi magas, laza földemelvényen vannak. A helyiek csak gumicsizmában tudják megnézni a fachjukat. Hogy a postás cipője hogy néz ki, és mit gondol magában, amíg a kakasszéki küldeményeket kézbesíti, azt is el tudjuk képzelni.– Nem tudjuk, hogy ez a munka így van kész, vagy majd ünnep után visszajönnek, és megcsinálják normálisan – vetette fel Vizi József.– A két ünnep között volt két munkanap, de nem jött egy dolgozó sem. Állítólag gyöngyösiek a munkások.Suba Györgyné a keresztutcából papucsban jött ki, de meg is bánta. Még a zoknija is tiszta sár lett.– Pedig nagyon óvatosan lépkedtem, de hiába. Ha a buszmegállóba megyek a 47-es főúthoz, akkor viszek magammal váltócipőt. Ilyen sáros lábbelivel nem szállhatok buszra, nem mehetek orvosi rendelőbe vagy boltba.A kakasszékiek azt is találgatták, hogy hogyan mennek majd be a szanatóriumba a betegek. Egy részük busszal érkezik. A 47-es főút mellett szállnak le, és 800 métert gyalogolnak a húzós bőröndjükkel. A csizmájuk, bőröndjük kereke, alja is tiszta dzsuva lesz. „Örülnek" majd a szanatórium dolgozói a bevitt piszoknak.A félbehagyott munka egyébként már a nemrég felújított, jó állapotú úttestet is veszélyezteti. Egy helyen a föld beszakadt. Emikéék kertjéből látni, hogy az esővíz egy részt kimosott az út alól. Ha nem csinálják meg gyorsan, félő, hogy beszakad egy jármű alatt.Deák Sándor dolgozott, nem tudott jelen lenni a megbeszélésen, ezért később hívott fel bennünket. Buszsofőr, hajnalonként személyautóval jár munkába: – Kértem a munkásokat, hogy tömörítsék vissza a földet. Nem tették meg. Egyébként ahogy láttam, nem is volt ilyen gépük.Sándor egyébként nagyon megküzdött azzal, hogy ki tudjon hajtani a földkupacon. Az lett az ára, hogy megsérült a kocsija lökhárítója.Az illetékeskereséssel meg kellett várnunk az új évet. Megtudtuk, az építtető a Magyar Telekom Zrt., a lebonyolító a Huawei Technologies Hungary Zrt., a kivitelező pedig az Intervill Kft. A lebonyolító cég projektmenedzserét, Dóczy Mártont hívtuk fel a kakasszékiek panaszával.– A rossz idő miatt kell a kivitelezőnek szüneteltetnie a munkát – mondta Dóczy Márton. – Amint javul a helyzet, a remények szerint január első két hetében, befejezik a munkát. A kiásott gödröket ideiglenesen fedték be. Megértem, hogy a kialakult állapot kellemetlen a kakasszékieknek. A kivitelező nevében is elnézést kérek. Felveszem a kapcsolatot a céggel. Megérdeklődöm, mikor tudják elvégezni a félbemaradt munkát, első lépésben az úttest takarítását.