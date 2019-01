Az utolsó nyolc dolgozó is felmondott az óév utolsó munkanapján: 32 év után szűnt meg a televízió Vásárhelyen

Rókus Ákos

Tavaly december 21-e óta üres a televízió stúdiója.

December 28-án fejeződött be a Vásárhelyi Televízió 1986-ban kezdődött története. A végsőkig kitartó 8 dolgozó is felmondott. – Az utolsó szerkesztett adásunk december 21-én volt. Ez egy folyamat lezárása volt. A tulajdonosi magatartás miatt egyre inkább takarékoskodnunk kellett. Így szűntek meg fokozatosa az általunk gyártott műsorok. Már nyártól csökkentett üzemmódban működtünk – tudtuk meg Rókus Ákostól, a tévét működtető önkormányzati cég, a Szerdahelyi Kft. ügyvezetőjétől.A televízió gondjairól lapunk is beszámolt. Mint megírtuk , a tévé a megítélt önkormányzati támogatásnak csak egy kis részét kapta meg. A fizetési gondok és a várható végkifejlet miatt a tévé dolgozói közül aki tehette, keresett magának más munkát. Az utolsó hetekben már csak 8-an maradtak.– December 21-én a hírolvasónk elköszönt a nézőktől, bejelentette, hogy ez az utolsó híradónk. A nyolc, még dolgozó kolléga december 28-án adta be a rendkívüli felmondását, mert a munkáltató megszegte a szerződési kötelezettségét. Szeptembertől vagy késve, vagy részletekben kapták meg a bérüket. Tűrtek, ameddig tűrhettek. De december 15-ig a novemberi fizetésük már nem került a számlájukra – mondta az ügyvezető. Rókus Ákostól megtudtuk, ezt a pénzt, illetve a végkielégítést majd a felszámolás során kaphatják meg. A nyolcból 4-5 dolgozó, főként a technikai stáb tagjai, még nem találtak munkát.A tévé megszűnéséről január 4-én tett közzé hírt az önkormányzat gyorshírszolgálata. Azt írták, az értékes berendezéseket a város megtartja az esetleges későbbi működtetéshez. A lakosok tájékoztatására a város vezetése költséghatékonyabb technikai megoldásokat keres. Elsődleges szempont, hogy a volt dolgozók sem anyagilag, sem egzisztenciálisan ne szenvedjenek hátrányt. Korábban Márki-Zay Péter polgármester a Rókus Ákossal közösen tartott sajtótájékoztatón azt mondta , azt tervezik, hogy a Szeged Televízióban legyen híradó a vásárhelyi hírekről, illetve ott közvetítenék a városi közgyűlést is. Ezzel kapcsolatban a város sajtószolgálata most azt válaszolta megkeresésünkre, hogy erről még nem született döntés.