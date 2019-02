Bányatónál telel a búvár

Azt is számontartják a természetvédők, hogy először 2016. december 3-án figyelték meg egy fiatal példányát Balatonföldvárnál. A második észlelés Hódmezővásárhely mellett történt a múlt héten. A szegedi Ampovics Zsolt pillantotta meg a madarat.A fehércsőrű búvár az Északi-sarkon Oroszország, Alaszka, Kanada vidékein költ, télen előfordul Norvégia, Szibéria tengerpartjain. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei csoportja arra emlékeztet, hogy az Európában is költő északi, sarki és jeges búvár is ritka vendég mifelénk.A búvárok nagy testű, vadlúd méretű vízimadarak, nagyon mélyre le tudnak bukni az ennivalóért. Többnyire halakat, rákokat, csigákat esznek. Ami pedig a telelési szokásaikat illeti, a jelek szerint meglehetősen egyedi ízlésük van. Mert ezt a Magyarországra átrándult példányt nem valamelyik holtágon, vagy az élő Tiszán, hanem a Suncity-bányatavaknál, a wakeboard-pálya közelében sikerült lefotózni.