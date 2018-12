Bárányraguval lepték meg a vásárhelyi mentősöket - fotók

Kiállítást tervez alkotásaiból a Down-szindrómás Adrienn - születése óta nagyanyja neveli

Bár írni-olvasni nem tud, felnőtteket megszégyenítő ügyességgel rak ki több száz darabos kirakókat, és egyedül épít legófigurákat is a Down-szindrómás Bakai Adrienn. A 16 éves lányt nagymamája neveli, aki olyan büszke rá, hogy elérte: a lány jövőre kiállítást rendezhessen. Ezzel is bizonyítanák, a sérült emberek is lehetnek tehetségesek.